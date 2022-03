Rihanna presume de embarazo con lencería y transparencias en el desfile de Dior

Desde que anunció su embarazo, Rihanna no ha dejado de sorprender con sus looks. Estilismos atrevidos en los que deja todo el protagonismo a su barriguita sin dejar de lado su sensualidad. Y cuando creíamos que la futura mamá no podría asombrar más con sus modelitos, asistió al desfile de Dior de la Semana de la Moda de París con un ¡vestido transparente!

La de Barbados acapara todos los flashes en cada evento social al que asiste, y en su llegada al desfile de Dior en París no iba a ser menos. Una aparición en la que la artista se ha superado a sí misma al llevar el look premamá más atrevido desde que anunció su embarazo.

Para esta cita con la moda, se decantó por un vestido transparente negro con el que dejaba a la vista su ropa interior, también negra, y sus nuevas curvas. Completando este look lencero, llevó encima una gabardina de piel negra con la que cubría la parte trasera de su cuerpo.

La empresaria y creadora de Fenty Beauty además apostó por unas botas altas negras también y collares y pendientes de plata para terminar de rematar este espectacular look.

De esta manera, la intérprete de "Diamonds" demuestra una vez más que estar embarazada no está ligado a dejar de lado la sensualidad y que la barriguita está hecha para presumirse. Además, estamos seguros que no es el último estilismo rompedor con el que nos deleita Rihanna en lo que le queda de embarazo. Ahora solo queda preguntarnos, ¿con qué nos sorprenderá a continuación?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.