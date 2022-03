Detienen a asaltante armado de gasolineras en La Habana

Un hombre que se dedicaba a asaltar a punta de pistola gasolineras en La Habana fue detenido tras un último acto delictivo en el servicentro de combustible, conocidos como CUPET, según reportó este martes el diario oficialista Granma.

Según el peiódico, que refiere una nota del Ministerio del Interior, el asaltante amenazó con un arma de fuego a un trabajador de guardia en la gasolinera ubicada en las calles Lacret y Juan Delgado, en el municipio Diez de Octubre, para sustraer el dinero de las ventas y una moto eléctrica.

El reporte relata que cuando Alfredo Pérez Cruz realizaba su turno de madruigada en el Cupet, un hombre con un arma de fuego rompió el cristal, entró a la instalación y lo intimidó para llevarse el dinero y la moto eléctrica de su propiedad, con la que escapó del lugar.

Tras su salida del servicentro, un patrullero lo detectó en su maniobra de evasión y lo persiguió hasta la iglesia de la Loma de Chaple, donde el supuesto asaltante abandonó la moto y lanzó al aire el dinero sustraído para escapar en la oscuridad sin evidencias del robo.

De acuerdo con declaraciones del oficial operativo del caso, Guillermo Iván Martínez González, los peritos encontraron huellas en la moto recuperada, entre otras pruebas, que al introducirlas en el sistema coincidieron con las de un ciudadano, con antecedentes penales previos, quien fue capturado en la vía pública cerca de su zona de residencia.

La información no da detalles de la identidad del presunto asaltante ni de cuándo ocurrieron estos hechos que se describen, aunque sí refiere que en "el proceso de instrucción el imputado reconoció haber cometido el hecho y otros más, asociados a este modo de operar, que consiste en introducirse al CUPET, intimidar a los pisteros con arma de fuego y sustraer la recaudación".

Martínez González aseguró también que lo sucedido en Lacret y Juan Delgado demostró la vinculación del mismo individuo con los casos ocurridos en los CUPET de 100 y calle 50, en el municipio Cotorro, y en el ubicado en el intermitente de Guanabo, ambos en La Habana.

"Tanto el imputado en estos tres casos como el arma de fuego que utilizó, fueron identificados por las víctimas", sostuvo, además.

Los asaltos con arma de fuego ya no resultan esporádicos en la isla. Recién trascendió que una joven cubana sufrió un asalto cuando volvía andando a su casa y dos delincuentes la abordaron a punta de pistola para quitarle la cartera.

“El viernes en la noche, entre las 11 y 12, mientras volvía a casa, dos tipos se bajaron de la guagua conmigo y me siguieron todo el camino a casa. Fueron hablando y saludando a los que nos cruzamos, en su intento de parecer de la zona”, denunció Wendy Oliva González este martes en sus redes sociales.

La joven relató que los presuntos ladrones aparentaban ser jóvenes y lucían bien vestidos. “El uno, negro, delgado, de estatura promedio, con gorra negra, nasobuco y pulóver negro. El otro, jabao, de pelo amarillo, de estatura mediana igualmente”.

“Una cuadra antes de [llegar a] casa, el de color negro me asaltó. Me amenazó con una pistola y me quitó la cartera. Hay muchísimos reportes de esta pareja atacando en diferentes municipios, por favor sean cuidadosos”, alertó la joven, vecina de Aldabó, el barrio donde ocurrieron los hechos.