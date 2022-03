Preso político cubano Andy García sufre daños psicológicos y está en aislamiento

El preso político cubano Andy García Lorenzo se encuentra "psicológicamente mal" y aislado del resto de los reos en la prisión de Guamajal, Villa Clara.

Roxana García Lorenzo, hermana del detenido, denunció la situación a través de un video en Facebook, tras conocer lo que ocurre durante una reciente visita a la cárcel.

"El me pidió que no lo hiciera, pero lo haré bajo mi propia responsabilidad porque mi hermano no tiene por qué estar preso", comenzó diciendo la joven activista cubana.

García Lorenzo detalló que por primera vez les permitieron conversar en un local privado, alejados del resto de los prisioneros, y a diferencia de otras visitas no le pidieron que se quitara la ropa ni la llevaron a una oficina para ser interrogada.

"Mi hermano en estos momentos no está en una celda de máxima seguridad, porque no tienen motivos para ello, pero está aislado del resto de los presos. Lo llevo diciendo desde hace meses, pero no tenía detalles de cómo es ese aislamiento", confesó.

La hermana del preso político cubano conoció que una de las torturas psicológicas que aplican en su contra es en mantenerlo encerrado en una celda, ni tan siquiera a coger sol.

"El jefe de prisiones me dijo que iba a encargar de eso. Vamos a ver si es verdad", puntualizó.

Otras tortura psicológica que sufre el joven cubano en la cárcel de Guajamal es la vigilancia todo el día por parte de otros reos que pertenecen a lo que denominan "Grupo de vida".

"Le ponen una persona para que duerma con él y lo cambian cada 24 horas. Son tres presos comunes y con los únicos que mantiene contacto. Obviamente trabajan para la Seguridad del Estado como informantes", denunció.

Asimismo, detalló que a diferencia del resto de los presos, su hermano no tiene contacto social con más nadie porque permanece en ese aislamiento injustificado.

"Cuando todos los presos terminan de comer, sacan a mi hermano, escoltado por oficiales de la prisión y come solo. ¿Por qué razón? Explíquenme", preguntó a la Seguridad del Estado.

García Lorenzo explicó que su hermano no recibe maltratos físicos, pero sí sale en defensa de otros reos que son golpeados por los guardias de la cárcel.

"Cada vez que lo hace lo esposan y lo encierran en una oficina durante varias horas", explicó.

La joven cubana confirmó que independientemente de lo que digan las leyes y las amenazas del régimen, continuará sus denuncias y acciones a favor de la libertad de Andy García Lorenzo, detenido por participar en las protestas pacíficas del 11J en Cuba.