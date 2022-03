J Balvin: Esta es la batalla más importante, mi mamá fuera del hospital

El reguetonero colombiano J Balvin dijo este domingo que la batalla más importante que libró en los últimos días está ganada, pues su mamá, Alba Mery, ya no corre peligro y salió del hospital tras varias semanas en terapia intensiva.

En varias historias de Instagram el artista compartió el encuentro con ella y agradeció a todos sus seguidores por las buenas vibras. “¡Ganamos la guerra! Estas sí son guerras de verdad, las únicas que valen la pena”, aseguró el famoso cantante.

Instagram/ J Balvin

La señora, muy emocionada, derramó lágrimas de felicidad y se mostró más recuperada del COVID-19, aunque todavía tiene que usar respirador artificial para cuidar sus niveles de saturación de oxígeno.

“Gracias a todos. Ahora solo a estar con la familia. Los amo”, afirmó Balvin.

Instagram/ J Balvin

El intérprete reflexionó sobre los acontecimientos más recientes y comentó que se tomará un respiro tras estos días difíciles, en los que todo pareció ir en su contra.

El artista también habló sobre las enseñanzas que ha recibido de Alba Mery y añadió que los problemas se resuelven como caballeros, sin continuar repartiendo maldad. Prometió llevarla de fiesta para celebrar su recuperación y darle todo el cariño del mundo.

Instagram/ J Balvin

El 18 de febrero pasado el colombiano reveló la crisis de salud que llevó a su mamá a ingresar en terapia intensiva. Muy afectado por la gravedad de la señora, el cantante dijo que cambiaría cualquier cosa, dinero, fama, carrera musical, por la salud de su madre.

Poco después pidió a sus millones de seguidores que rezaran por él y su familia en ese momento de dolor. "No sé ni qué decir, solo pido oraciones para mi madre, realmente las necesita. La vida es así, misteriosa e impredecible", expresó.

El 25 de febrero, Alba Mery celebró su cumpleaños y su hijo no quiso pasar por alto la ocasión, a pesar de las terribles circunstancias. "No sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos!", escribió Balvin, quien permaneció a su lado durante todo el periodo de hospitalización.

“Gracias por el amor a tus nietos, a tus hijos, tú sabes que nosotros también nos derretimos por ti y vamos hasta el fin. Soy una persona mejor cada día y con más conciencia de mis imperfecciones gracias a ti”, agregó en el sensible post.

El reguetonero colombiano se ha mantenido al margen del último episodio de su conflicto con el rapero puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente. Tras la polémica en torno a los Grammy Latinos, llegó este nuevo incidente, en el que el ex Calle 13 critica al género urbano y dedica fuertes palabras a Balvin.

"Es un imbécil con tinte de cabello, que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino", cantó Residente durante la primera music session del año de Bizzrap.

