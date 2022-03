Maluma luce un pañuelo en la cabeza durante la Semana de la Moda en París y lo comparan con la reina Isabel

Maluma no se perdió la Semana de la Moda de París, donde además de acudir a algunos de los desfiles que tuvieron lugar en la capital francesa para estar pendiente de las últimas tendencias, también dio qué hablar con sus elecciones de vestuario.

El cantante colombiano es un amante de la moda (no por nada ha sido elegido por Versace como imagen para su próxima campaña), y como tal, allá donde va no deja indiferente a nadie con sus looks y qué mejor lugar para sorprender que la Semana de la Moda.

En una de las jornadas de desfiles en la capital de Francia, el Pretty Boy acudió con un pañuelo estampado y colorido en la cabeza, con el que cubrió su cabello y que ató a la altura del mentón. Un look que rápidamente se volvió tendencia por este accesorio, uno que llevaría la mismísima reina Isabel, la que es una amante de este complemento.

Rápidamente, las imágenes de Maluma luciendo un traje beige con camiseta blanca debajo junto al pañuelo en la cabeza, se volvieron virales en la esfera virtual, donde se produjo este inesperado duelo de estilismos con la reina Isabel.

La monarca inglesa ha mostrado predilección por este complemento desde su juventud. Y son varias las fotos que hay de ella demostrando su gusto por los pañuelos con diseños estampados y coloridos.

Desde luego, el intérprete de éxitos como "Felices los Cuatro" o "Hawái" es uno de los cantantes latinos que más arriesga en materia de moda y por ello es invitado a citas tan importantes como esta o como la de la Gala MET del año pasado, donde asistió vistiendo un traje de cowboy rojo.

