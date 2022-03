Actor Erdwin Fernández agradece acogida en Miami: "Gente maravillosa trabajando muchísimo"

El actor cubano Erdwin Fernández agradeció la acogida que ha tenido en Miami, ciudad a la que arribó en enero junto a su esposa.

En una publicación en su muro de Facebook, el hijo de los prestigiosos actores Nilda Collado y Erdwin Fernández habló de sus primeras impresiones tras llegar a Miami, donde ha podido ver a "gentes maravillosas trabajando muchísimo".

"Una noche en el Teatro Trail con Dianelis Brito y Mijail Mulkay, que tuvieron la delicadeza de subirme al escenario y decir cosas bellísimas sobre mí. GRACIAS", expresó.

Erdwin señaló además que ha tenido la oportunidad de reencontrarse con viejos amigos de la actuación.

"Carlos Otero, el primero en preocuparse por mí. Tony Cortés, Bernardito Menéndez, Armando Tomey, La Casa de Maca, Lucila Granados, Marpez Sandra, Chano Isidrón y muchísimos más", enumeró.

El artista quiso nombrar también a familiares suyos y de su esposa que los han ayudado en esta nueva etapa de sus vidas.

"A los que me saludan en las redes. A los que me ayudan, a los que me apoyan. A todos mis amigos en Cuba... Gracias", concluyó.

Otros miembros del sector del arte y la cultura aprovecharon para desearle éxitos.

Uno de ellos fue el actor Luis Alberto Ramírez, quien aseguró que su colega se merece ese recibimiento y apoyo.

"Tuve la oportunidad de trabajar contigo y fue una gran experiencia, además que eres un gran ser humano. Un abrazo y pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso", escribió.

"Todo muy merecido", expresó el ex presentador Niro de la Rua.

"Muchas felicidades, te lo mereces. Eres un gran hombre y ser humano", dijo el exlocutor de la radio y televisión oficialista Frank Abel Gómez Bernal, quien también llegó en enero a Estados Unidos, donde pidió asilo político.

"Un abrazo, se te extraña", comentó el actor Rene de la Cruz.

En sus últimos años en su país Erdwin Fernández se había mostrado abiertamente crítico con el gobierno cubano.

Por ello fue llamado a contar por el Ministerio de Cultura, donde le advirtieron que estaban leyendo todas sus publicaciones en las redes sociales y que estaban averiguando si le pagaban.

"El problema es que todo lo que tú digas está considerado ser un mercenario del imperio, incluso criticar una medida económica", dijo Fernández en el show del presentador Alexander Otaola, en sus primeras declaraciones tras llegar a Miami.