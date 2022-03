Padre de preso político Jonathan Torres Farrat: Eres más valiente que quienes se esconden detrás de un régimen

El padre del preso político Jonathan Torres Farrat (17 años), escribió un conmovedor mensaje en que recuerda que el adolescente lleva más de 7 meses en prisión desde que fuera detenido por manifestarse en las protestas del 11J en La Habana.

"Ya son 7 meses largos y tristes en los cuales no dejo de pensar en ti. Hoy me tocó hacer lo que deberías hacer tú, pero por culpa de esta cruel dictadura no puedes. Estoy arrullando a tu bebé y me dio una tristeza enorme saber que no eres tú el que lo hace", dijo en una breve carta compartida en Facebook por la activista Bárbara Farrat, madre del preso político.

El padre del preso político comentó conmovedores detalles que la crianza del bebé de Jonathan que el joven está perdiendo por encontrarse en prisión.

"Son tan crueles que no permitieron siquiera que le pusieras tus apellidos al niño, que no pudieras disfrutar de su primera sonrisa y mira que él se ríe cuando te ve en cada visita. No te dejaron escuchar el primer gorjeo y todo por pensar diferente, por querer ser libre y que tu niño no pasara las necesidades que de niño sufriste", confesó en la carta.

El autor de la misiva reconoció el valor de su hijo y de los cientos de manifestantes que el 11 de julio de 2021 salieron a exigir libertad en Cuba y un cambio político.

"Eres más valiente que quienes se esconden detrás de un régimen dictatorial. Se escudan en un aparato represivo puesto que les faltan coraje, la hombría y la osadía que a ustedes les sobró. Solo espero que este pueblo mío un día recupere su valor y su entereza y vuelvan a la carga", dijo el padre de Jonathan y aseguró que se siente orgulloso de su hijo.

A inicios de marzo Farrat denunció que desde hacía 13 días no se comunicaba con su hijo. Jonathan Torres, continúa detenido sin tener fecha de juicio ni petición fiscal.

"Mi hijo ya va para siete meses de de estar preso, sigue sin petición fiscal, desde el 17 de febrero no ha tenido más visitas. Supuestamente tuvieron que cerrar por el tema de la COVID", aseguró Farrat en transmisión en vivo.

Desde febrero comentó que el abogado que lleva el caso de su hijo no ha podido acceder al expediente, pues no aparece por ninguna sede de Fiscalía de La Habana.

"El abogado de mi hijo fue por todas las fiscalías de ciudad de La Habana. El abogado de mi hijo se llama Salvador Cabrera y el expediente de Jonathan Torres Farrat no aparece por ningún lugar, por ninguno", denunció la activista.