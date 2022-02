Madre de preso político del 11J: "el expediente de Jonathan Torres Farrat no aparece por ningún lugar"

Bárbara Farrat Guillén, madre del preso político Jonathan Torres Farrat, de 17 años, denunció este miércoles que el abogado de su hijo no ha podido acceder al expediente de su caso.

"El abogado de mi hijo fue por todas las fiscalías de ciudad de La Habana ayer. El abogado de mi hijo se llama Salvador Cabrera y el expediente de Jonathan Torres Farrat no aparece por ningún lugar, por ninguno", relató Farrat en una transmisión por su perfil personal de Facebook.

Jonathan Torres Farrat cumple seis meses privado de libertad el próximo 13 de febrero, por haber participado en las protestas contra el gobierno el 11 de julio de 2021 en el municipio Diez de Octubre, en La Habana. Sin embargo, no ha sido juzgado, no cuenta con fecha de juicio, ni petición fiscal.

Para su madre, quien ha denunciado la situación del menor desde el principio, pues padece de hipertensión y estuvo sin acceso a medicamentos en la cárcel, el hecho de que el abogado no encontrara el expediente significa que el mismo se encuentra en manos de la Seguridad del Estado.

"No los podemos subestimar, ellos son la mafia, para que lleven 63 años haciéndonos pasar hambre, necesidad, miseria, y nosotros ahí... Ellos son la mafia", aseguró.

Farrat, de 32 años, dijo que recientemente una funcionaria del Tribunal Municipal de Diez de Octubre le dijo que, una vez cumplidos los seis meses de la detención de su hijo, se podía pedir una prórroga para que continuara en prisión en espera de que se decidiera su caso.

"No me voy a callar. Voy a seguir defendiendo los derechos de mi hijo, cuando pidan esa prórroga me van a tener que matar, porque no me voy a quedar detrás de un teléfono, no voy a hacer más denuncias. Las hará el padre, aprenderá la abuela a andar por un teléfono y las hará la abuela. No lo voy a aceptar", declaró la madre.

Bárbara Farrat también explicó que su hijo fue acusado de propagación de epidemias, desorden público y atentado. En el caso de este último cargo se debe a una piedra que lanzó no le habría pegado a nadie. Por esos delitos, podría cumplir siete años de cárcel.

Las protestas de Diez de Octubre fueron unas de las que más imágenes violentas dejó del 11 de julio. Las fuerzas del régimen incluso dispararon contra la población y también lanzaron piedras.

Hasta ahora, de las casi 1,400 personas que fueron detenidas por el estallido social, en privación de libertad continúan más de 720, de acuerdo con datos de Justicia 11J, aunque la Fiscalía General de la República informó que han sido 790 las instruidas con cargos. La mayoría, además, ya ha sido juzgada en juicios sumarios y ordinarios, pero solo hay noticia de una persona que haya sido absuelta.