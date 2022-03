Surreal: Cubano entrevista a reguetonero en hueco inundado en La Habana

El cubano conocido como Frank El Dulce, entrevistó al reguetonero Ángel El White, desde la "piscina privada", que no es otra cosa que un hueco inundado en La Habana.

La semana pasada Frank El Dulce se hizo popular en las redes sociales cuando mostró su "piscina privada" y se dio un chapuzó en uno de los baches más grandes de la capital de Cuba.

La publicación se hizo viral. Ahora el joven vuelve con un nuevo vídeo en el mismo escenario, pero con invitado especial.

"Primera entrevista en mi piscina privada, a lo flow cabrón 2022, a una leyenda de todos los tiempos", anunció en su Facebook.

El reguetonero Ángel El White, ex-integrante del grupo de rap Cubanito 20.02, accedió a la entrevista en tan singular espacio. Se quitó los zapatos y se mojó sin miedo.

"Te tengo que dar las gracias por la invitación a esta piscina privada. Me siento pero con un flow cabrón de verdad", dijo el músico a su entrevistador entre risas.

El White contó que estuvo haciendo unos shows en Estados Unidos y que le fue muy bien. Tiene proyectos entre manos con varios artistas del género urbano, pero no adelantó demasiado al respecto.

"¡Este flow no lo tiene nadie! Ahora no quiero imitadera. Ahora no quiero talla de que si tu vas, ni que si tu piscina. Esta es la mejor "piscina privada", dijo el reguetonero a sus seguidores en el vídeo.

Entrevistado y entrevistador terminaron con un brindis en medio del charco, con copas y todo. Una escena realmente surrealista en el corazón de La Habana.

La ubicación de la "piscina privada" no ha sido revelada, pero se infiere que está en el municipio Guanabacoa. Su existencia se debe a un enorme salidero que fue destapado por las autoridades y así ha quedado como otras tantas obras sin terminar en la ciudad.

Frank El Dulce afirma que "allí no quiere a nadie" y había anunciado que volvería con más personas a nadar en el bache, cuyo perímetro se encuentra acordonado con cintas de seguridad.

En las redes sociales la piscina comienza a ser popular. Los cubanos bromean y hacen memes al respecto.

En el primer vídeo del cubano, el agua era cristalina, pero ya se observa turbia y la calidad de la "piscina privada" va perdiendo nivel.

Frank El Dulce necesita nuevas entrevistas en el charco para mantener activa a su audiencia, pero habrá que esperar para ver cuál es el artista cubano que se atreve a mojarse en este hueco inundado en las calles de La Habana.

