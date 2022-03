Condenan a 6 años de cárcel a joven que transmitió protestas del 11J en San Antonio

El joven cubano Yoan de la Cruz fue sentenciado a seis años de prisión por transmitir en vivo las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños.

De la Cruz, preso desde el 22 de julio, transmitió en Facebook la primera directa de las protestas, que iniciaron en San Antonio y se extendieron a lo largo de la isla. La directa se hizo inmediatamente viral tanto dentro como fuera de la isla.

El joven tenía una petición fiscal inicial de ocho años, por los presuntos delitos de desacato, desorden público y por haber recibido una recarga ese día, luego de comenzar a transmitir las protestas desde la puerta de su casa.

Adelth Bonne Gamboa, que ha estado muy pendiente del caso y transmitiendo la información en las redes sociales, aseguró que la rebaja de condena de dos años "no lo vamos a ver como un regalo o una benevolencia".

"Una persona inocente no puede estar preso ni un día".

El joven cubano se encuentra en la cárcel de Melena del Sur, Mayabeque, y en diciembre tuvo lugar el juicio donde la fiscalía reiteró su petición de 8 años de cárcel, según contó su madre Maribel Cruz a CiberCuba.

Durante su estancia en la prisión, Yoan de la Cruz, de 26 años, ha denunciado maltrato, acoso, discriminación y bullying, por ser preso político y homosexual.

"Nadie se imagina cómo me he sentido, eso solo lo sé yo, los maltratos y humillaciones que he tenido que aguantar, una por ser homosexual y otra por lo ocurrido el 11 de julio, que para mí no hice nada, para que me pidan ocho años de prisión", dijo el joven en una carta a Bonne Gamboa.

"Esto es muy duro, sinceramente me ha cambiado la vida, extraño tanto estar en mi casa, con mi familia, mis amigos, hacer mis TikTok, escuchar música, y ya sé que te dijeron que soy fan a El Chacal, pero creo que ya no podré conocerlo, qué triste me siento", agregó.