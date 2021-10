Piden ocho años de cárcel a joven cubano que transmitió protestas del 11J en San Antonio de los Baños

Yoan de la Cruz Cruz Foto © Facebook / Vida Bohemia

Las autoridades cubanas quieren condenar a 8 años de prisión al joven Yoan de la Cruz Cruz, por transmitir la primera directa en Facebook de las protestas en San Antonio de los Baños el pasado 11 de julio.

La madre del acusado afirma que se está "volviendo loca" y asegura que "él no hizo nada para que le pidan esa cantidad de años", según un chat privado compartido por una amiga de la familia en Facebook.

"Él lo único que hizo fue filmar y ahora lo acusan de desacato", denunció la mujer.

En otro post de Facebook Ivis Cruz, una tía del joven, afirmó que ya es demasiada "la injusticia de ese gobierno asesino", y confirmó que a su sobrino le piden 8 años de cárcel.

"Un niño que su único delito fue grabar un video el día 11 de julio, esto es algo que no tiene explicación, cómo los #derechoshumanos la #ONU y todas las organizaciones permiten que en #cuba se comentan estas atrocidades por tan solo pensar diferente, hasta cuando van a seguir haciendo oídos sordo, basta ya de abusos, suéltenlos ya miserables", dijo indignada.

De la Cruz Cruz fue encarcelado el pasado 22 de julio en San Antonio de Los Baños.

El 11J el mundo conoció las históricas protestas en esa región del occidente cubano (las cuales desencadenaron decenas de manifestaciones en el resto del país), gracias a una transmisión en vivo realizada por el joven con su teléfono celular desde la puerta de su casa.

Una amiga del detenido identificada en Facebook como Vida Bohemia ha pedido su liberación y asegura que "él no tiro una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie", expresó.

El 11 de julio, luego de que varios perfiles de Facebook dieran cuenta de las protestas iniciadas en San Antonio de los Baños, el gobierno cubano inició una violenta represión contra los manifestantes que luego se extendió a los internautas responsables de las publicaciones.

Muchos de ellos han sido multados, detenidos e intimidados por sus videos subidos a redes sociales, en un intento desesperado del gobierno cubano por ocultar el descontento popular en la isla.

La grabación de De la Cruz Cruz es significativa, pues tras conocerse el alcance de la protesta en ese territorio de la provincia de Artemisa más de 180.000 cubanos tomaron las calles en más de 60 ciudades cubanos al grito de "Libertad" y "Patria y Vida".

Un internauta comentó la publicación donde aparece el mensaje de la madre del joven ariguanabense, y afirma "La injusticia recibirá justicia por nuestras propias manos, aun así piensan que el día 20 (de noviembre) serán pacíficos con nosotros, qué hay de violencia en filmar? Si no reaccionamos ahora será peor mañana".