Arzobispo de Santiago de Cuba visita en la cárcel a preso político José Daniel Ferrer

El Arzobispo de Santiago, Monseñor Dionisio García Ibáñez, visitó en la cárcel al preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor, confirmó que el Arzobispo de Santiago de Cuba pudo visitar al líder de UNPACU en prisión. Indica que lo encontró "muy delgado y deteriorado físicamente", pero "fortalecido espiritualmente".

La visita religiosa se concretó el 15 de marzo, después de estar Ferrer más de 8 meses en prisión y tras varias semanas gestionando con el régimen cubano la autorización del encuentro.

"José Daniel Ferrer permanece confinado en celda de aislamiento de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, entre cuatro paredes blancas con un bombillo encendido las 24 horas del día, totalmente aislado del resto de la población penal", dijo Ana Belkis en su mensaje.

Señaló que el preso político tiene un régimen de visitas cada vez más riguroso. "Cada 50 días las familiares y las conyugales cada dos meses".

Denunció que Ferrer carece de la debida alimentación y asistencia médica. Mantiene los dolores de cabeza que ya había denunciado, "zumbidos en los oídos, sangrado bucal, calambres y parálisis momentáneas en sus manos, perdida de la visión", entre otros delicados problemas de salud.

La activista y hermana del opositor asegura que Ferrer está sometido a torturas físicas y psicológicas de manera contante. Recordó que se encuentra en prisión porque su condena anterior fue revocada por el Estado y está en espera de otro juicio por el presunto delito de Desordenes públicos.

El líder opositor fue acusado en la causa número 128 del 2021, tras participar en las protestas del 11J.

"Lejos de sentirse triste manifiesta que para él es un honor haber sido encarcelado en las dos grandes olas represivas de la dictadura Castro comunista contra quienes reclaman justicia y libertad para todo el pueblo cubano y el respeto de sus Derechos como seres humanos, estando dispuesto una vez más hasta a perder su valiosa y preciada vida", dijo Ana Belkis.

A inicios de marzo se conoció que Ferrer estaba en huelga de hambre como rechazo al régimen de visitas impuestos en la cárcel y a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Otros activistas de UNPACU y promotores de Cuba Decide en Palmarito de Cauto, se unieron a realizar ayuno en solidaridad con su líder durante más de 5 días.

José Daniel Ferrer y el Arzobispo de Santiago de Cuba ya se conocían. El religioso visitó al opositor en su casa en abril de 2021 cuando el líder de UNPACU estuvo en huelga de hambre junto a otros activistas.

En noviembre de 2021 Monseñor García hizo un llamado a la no violencia entre cubanos, desde la Basílica del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre. Pidió ante la Patrona de Cuba que no haya violencia que ponga a un vecino contra otro, ni a un joven contra otro y alertó que con modos de actuar represivos "no se construye la Patria".