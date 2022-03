Chocolate sale de prisión: "Ahora sí estoy en la pista"

El reguetonero cubano Chocolate MC (Yosvanis Sierra Hernández), conocido popularmente como el Rey del Reparto, salió de prisión este jueves en Estados Unidos y aseguró que ya está creando nueva música para sus seguidores.

"Gracias a todos por tanto apoyo, gracias, gracias, gracias. Estoy tan, pero tan feliz, que ya comencé a producir", dijo Chocolate a sus fanáticos a través de Instagram.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes del reguetonero en libertad, festejando con buenos amigos, y dejando claro que ya está de vuelta en la pista.

En un breve vídeo se ve el momento en que uno de sus amigos le quita la manilla de identificación con que Chocolate salió de prisión. El reguetonero aparece conversando por teléfono móvil y asegura que la llamada es a un lugar donde está su madre. "Mi mamá está ahí", dice.

También en su perfil de Instagram Chocolate publicó también un fragmento de una rumba de la agrupación cubana Yoruba Andabo cuya letra viene como anillo al dedo para este momento que vive el artista.

"Ya estoy aquí nuevamente, vengo con un estilo diferente. Ya estoy aquí nuevamente, ven pa que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente", dice la canción.

La publicación rápidamente ganó visualizaciones. Los mensajes de sus amigos del género urbano y en especial los de sus seguidores comenzaron a sucederse.

"Chocolate, espero mi negro que esta sea ya la última. El padre nuestro te ha enseñado todos sus caminos. Brother mira tu edad, mira las cosas que has logrado, lo que has pasado, sufrido, etcétera. En fin, es hora de madurar. Haga lo que sabe hacer y deje a un lado lo negativo. Vibre con lo positivo que sí si se puede", le dijo uno de sus fanáticos.

La semana pasada el Rey del Reparto dejó preocupados a sus seguidores cuando dijo desde la cárcel que estaba en riesgo de deportación y se declaró en huelga de hambre para exigir su libertad.

"Se cumplió el plazo. Ellos me tenían que soltar y no me han soltado. Me tienen aquí injustamente preso (...) Saben que yo soy una de las principales figuras del exilio cubano, que a mí en Cuba no me quieren. Me tienen aquí por gusto", dijo el reguetonero.

Finalmente este jueves fue liberado y ya comienza a disfrutar de lo que más le gusta, hacer música.

