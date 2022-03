Reacciones cubanas al bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

Los cubanos expresaron sus reacciones en las redes sociales ante el bofetón que propinó el actor Will Smith al humorista y presentador Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar este domingo.

Muchas personas apoyan a Smith, quien salió en defensa de su esposa Jada Pinkett-Smith, tras un chiste que hiciera Rock sobre el aspecto físico de la mujer. Sin embargo, la mayoría de los cubanos han dejado claro que la violencia nunca es el camino para solucionar conflictos.

"Will Smith acaba de hacer un daño increíble a su carrera y a su imagen de buen tipo. ¡Wow! La violencia duerme en muchos corazones. Solo hay que pulsar una tecla. Hubiera sido mucho más grande si hubiera entendido que era un chiste de un colega aunque fuera malo el chiste. Un chiste nunca es igual a un golpe", dijo el humorista cubano Alexis Valdés.

El boxeador profesional cubano Yordenis Ugás, también se posicionó contra la violencia y ofreció su testimonio como persona que padece Alopecia, la misma situación que lleva a la mujer de Smith a lucir su cabeza rapada.

"Mal ver a Smith comportándose así. Tengo Alopecia y si a cada tonto que trata de burlarse de mí porque no tengo cejas le voy a dar un piñazo o una galleta... ¡Imagínate tú!. Entiendo que salió en defensa de su esposa, pero no hay justificación para la violencia y más en ese tipo de escenario. Cuando eres una figura pública, de la magnitud de este señor, tienes que estar por encima de cualquier chiste o mala broma", dijo Ugás.

La modelo cubana Lisandra Silva dijo en Instagram a Smith que lo único que ella quería era verlo levantar el premio Oscar a como mejor actor, pero que él arruinó todo con su actitud violenta.

"Fue una vergüenza tan grande ver caer a un hombre que admiraba. Arruinaste los Oscars, arruinaste el momento de Chris y tu momento, el más importante. Aún no vemos tus disculpas. Siento mucha vergüenza ajena", dijo Silva.

Captura de imagen en Instagram

Otro cubano que dio su criterio sobre el altercado en los Oscar fue el repentista e improvisador Alexis Díaz-Pimienta, quien aseguró que la penosa situación puso el punto de mira en los límites del humor.

"Chris Rock es afortunado / —y debe estar satisfecho—, / yo lo mismo hubiera hecho / usando el puño cerrado. / Me parece demasiado / hacer chistes de un dolor. / Ni presentador ni actor. / Pero al menos ha servido / para indagar (ofendido) / los límites del humor", dijo el poeta.

El cineasta Ian Padrón dijo que lo ocurrido entre Smith y Rock por un momento pensó que se trataba de un montaje, pero no fue así y cree que tendrá consecuencias el acto violento frente a millones de espectadores.

"Este acto de violencia, estoy seguro no se acaba aquí. Mi total rechazo hacia la actitud de Smith, que luego pidió disculpas a todos, menos a Chris Rock; quien tras ser agredido, terminó su rutina respetando al público y a los Oscars", dijo Padrón.

El rapero cubano Raudel Escuadrón lamentó el bofetón que propinó Smith a Rock y dijo que hay códigos que no se violan.

"Ojalá esto no hubiese sucedido, no ellos, no así. Pero… si hay algo que aprendes cuando vives o vienes de ciertos estratos sociales es qué hay CÓDIGOS QUE NO SE VIOLAN. Es un conjunto de valores y principios muy puntuales que aprendes y lo llevas para sobrevivir en ciertos ambientes, pero hay uno, uno que es casi el pilar de esta filosofía de la calle y más allá, y es que LA FAMILIA ES SAGRADA… No se puede cruzar ese límite, de todas formas no se puede perder el centro así a esos niveles. Eso debería saberlo Will Smith. Hay bromas que no se hacen y eso debería saberlo Chris Rock", dijo Escuadrón.

Ninguno de los dos artistas estadounidenses queda bien parado tras el incidente. En esto están de acuerdo otros músicos cubanos como Yeny Valdés, ex cantante de los Van Van.

La violencia física no debería ser el camino. No, pero…. Existen líneas que no se cruzan. Está adulterado el concepto del respeto; en nombre de lo civilizado que debemos ser, se supone que tienes que soportar ante tus ojos que la persona que amas sea ridiculizada. Mmm... No me sirve la risa bañada del sufrimiento de otros. Un galletazo tal vez no; pero una buena demanda sí", dijo la cantante.

El cineasta cubano Juan Carlos Cremata Malberti también se posicionó contra la violencia, pero llevó su reflexión a un escenario lejano de los Oscars.

Cremata rememoró el manotazo que le dio el ministro de Cultura Alpidio Alonso a un joven manifestante que el 27 de enero de 2021 exigía diálogo institucional con el gobierno cubano.

En la ceremonia de los Oscar 2022 Will Smith fue el gran protagonista. La noche había transcurrido sin penas ni glorias hasta su abrupta entrada en escena. Tras abofetear al presentador de la gala de la 94ª de los premios más importantes del cine, subió por segunda vez al escenario para recoger el galardón a Mejor Actor por su papel en la película "El método Williams".

Smith en su discurso se disculpó por lo ocurrido. "El amor te lleva a hacer locuras", concluyó.