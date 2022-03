Camila Cabello es portada de Elle México y habla de su amor por Cuba

La cantante cubana Camila Cabello será la portada de la revista ELLE (México) para el mes de abril, que trae imágenes de la artista que han deslumbrado a sus seguidores y emotivas declaraciones sobre sus raíces y su amor por Cuba.

El anuncio de la portada ya ha sido un éxito, con cientos de comentarios elogiando la belleza natural de la cantante, que porta atuendos y joyería de Versace, Gucci y Chopard.

Luce sombreros y motivos alegóricos a la cultura mexicana, en tonos café, aunque también explora el "rosa mexicano". En una imagen porta una gaviota de origami y en la foto de la portada, una flor conocida como Ave del Paraíso, una especie herbácea originaria de Sudáfrica.

En una entrevista con el periodista Alan Gobe afirma que su amor por la isla está en su obra, en canciones como Lola, que "se escribió mientras ocurría el movimiento de San Isidro en Cuba. Se la puse a mis coreógrafos y me dijeron que se sentía muy sexy".

Explica que "la letra habla sobre una chica que es increíblemente inteligente, talentosa y con mucho potencial, pero que no puede hacer nada con su talento porque vive en un país que la censura y no le da oportunidades. Contacté a Yotuel, quien fue parte de la canción “Patria y vida”, que homenajea a este movimiento donde las personas protestaban en las calles de Cuba en contra de la dictadura que ha existido durante mucho tiempo. Él escribió su parte de la canción y me la envió, hablamos sobre la realidad de un país hermoso que han querido destrozar", subrayó Cabello, nacida en la localidad de Cojímar, en La Habana.

Afirma que es "una inmigrante que llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años" y le gustaría reencontrarse con sus raíces.

"Crecí con un papá mexicano y una mamá cubana, lo que me hizo sentir en medio. El fuerte lazo que tengo con mis culturas mexicana y cubana me hace sentir que tengo un hogar y eso me inspira. Mientras más maduro más quiero estar en esos lugares rodeada de mi gente y aprender más sobre las culturas que están presentes en mí", explicó.

Cabello, quien al cumplir 25 años el pasado 3 de marzo dijo que este año quería enfocarse en otros intereses como la moda, argumentó a ELLE que "ya había empezado a trabajar" en un acercamiento a la moda mexicana y cubana con su estilista.

"Pero ahora que me he acercado más a la moda me interesa apoyar a la gente que me gustaría ver triunfar, y los latinos son esa gente, están en mi corazón y son parte de mi cultura. Quiero apoyarlos y dar visibilidad al talento que existe, a los diseñadores cubanos y mexicanos. Eso me emociona mucho", enfatizó.

Sobre el idioma, asegura que cuando habla español emanan sus etapas más "jóvenes", las historias que "están en mi subconsciente desde que nací hasta que viví en Cuba y México".

"Es mi versión más infantil e inocente, antes de las luchas y los enfrentamientos con los problemas de salud mental y todo lo que conlleva crecer. Desde el año pasado intento leer y ver más series en español, pasar más tiempo con ese lado mío, la parte intacta de mi personalidad, como cuando un niño conoce solamente alegría y felicidad", señaló.

La aparición de Cabello en la portada de ELLE coincide con el lanzamiento el próximo 8 de abril de su próximo álbum, Familia, que será su trabajo más personal hasta la fecha.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.