Jada Pinkett Smith rompe el silencio tras el bofetón de su marido a Chris Rock en los Oscar

Jada Pinkett Smith se pronunció por primera vez después de que su esposo, Will Smith, se disculpase con Chris Rock por abofetearle durante la gala de los Oscar por una broma que hizo sobre ella.

Fue a través de sus redes sociales que la actriz compartió una imagen con una frase que reza: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso". Acto seguido, bloqueaba los comentarios del post para evitar recibir ningún mensaje sobre lo acontecido en estos días, que se ha convertido en uno de los grandes escándalos de Hollywood de los últimos años.

Jada fue el objetivo de una de las bromas que hizo Rock durante la entrega de galardones de los Oscar. El cómico bromeó diciendo que la actriz podría protagonizar la segunda parte de la película "GI Jane" por su cabeza rapada, al igual que la llevaba Demi Moore en la primera película.

El actor se molestó por la broma y subió al escenario para golpearle en la cara. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*** boca", le gritó Will después de volver a sentarse en su butaca. Un insólito y bochornoso momento que empañó el resto de la ceremonia.

Un día después, Will Smith recurrió a sus redes sociales para disculparse. "Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser", dijo en un mensaje.

Horas más tarde, ha sido Jada la que reapareció en las redes sociales con su críptico mensaje.

