Jada Pinkett habla sobre Will Smith y Chris Rock: “Mi esperanza es que se puedan reconciliar"

Jada Pinkett espera una reconciliación entre Will Smith y Chris Rock

La actriz Jada Pinkett rompió finalmente el silencio y habló sobre la bofetada que le dio Will Smith al comediante Chris Rock en la ceremonia de la 94 edición de los Oscar.

"Mi mayor esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliar el estado del mundo actual”, dijo la protagonista de The Matrix Resurrections en la más reciente entrega de su serie de Facebook Watch “Red Table Talk”.

Hasta ahora, la esposa del actor estadounidense no había hecho declaraciones respecto a lo sucedido, algo que esperaba el público dado que la bofetada de Smith se debió a un comentario del humorista sobre la cabeza rapada de Jada.

“Los necesitamos a ambos, y en realidad todos nos necesitamos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años. Y eso es seguir resolviendo juntos esta cosa llamada vida", afirmó la actriz.

Este miércoles, Jada Pinkett invitó a su serie de Facebook Watch a varios miembros de la comunidad de alopecia. "Teniendo en cuenta lo que he pasado con mi propia salud y lo que ocurrió en los Oscar, miles de personas se han puesto en contacto conmigo para contarme sus historias", comentó al iniciar el programa.

Pinkett hizo público su diagnóstico de alopecia en 2018, recordó Los Angeles Times, y desde entonces ha estado luchando contra la rápida pérdida de cabello que trae consigo esta enfermedad.

"Estoy aprovechando este momento -dijo en referencia a la serie televisiva- para dar a nuestra familia de la alopecia una oportunidad para hablar de lo que es tener esta condición y para informar a la gente sobre lo que realmente es la alopecia".

Los comentarios de la actriz terminaron aludiendo a esa noche de los Oscar, que le costó a Will Smith la prohibición de asistir a cualquiera de los eventos de la Academia de Cine durante los próximos 10 años.

La bofetada que propinó el actor a su colega Chris Rock, al salir en defensa de su esposa, se convirtió en uno de los sucesos más comentados de este año.

Aunque Smith se disculpó con el humorista a través de sus redes sociales y calificó su comportamiento de “inaceptable e inexcusable", dijo también que los chistes sobre él son parte de su trabajo, pero no se pudo aguantar “ante un chiste sobre la dolencia médica de Jada”.

La reconciliación entre ambos actores todavía no ha sucedido. Chris Rock dijo en abril pasado que no hablará del tema de la agresión en un show hasta que no le paguen por ello.

Mientras, una de las últimas apariciones en público de Will Smith fue en India buscando guía espiritual para superar lo ocurrido.

