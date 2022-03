Anitta celebra su cumpleaños con un viaje al otro lado del mundo y un álbum inédito de fotos

¡Anitta está de cumpleaños! La cantante brasileña llega este 30 de marzo a los 29 años, una nueva edad que está celebrando por todo lo alto. Como no podía ser de otra manera.

La intérprete de "Envolver" se ha ido de viaje, pero según cuenta, uno de esos de película en los que llegas al aeropuerto y decides en el momento a dónde vas. El resultado: comenzó a festejar su cumpleaños antes, por la zona horaria diferente de su destino.

Desde allí, compartió algunas imágenes y vídeos y por lo que ha mostrado en ellas, parece que se encuentra en el sudeste asiático. Desde luego, no se nos ocurre mejor manera de celebrar los 29.

"Donde estoy ahora mismo ya es mi cumpleaños. Quien me conoce sabe cuánto amo ser espontánea en la vida. ¿Alguna vez has ido al aeropuerto y has decidido ir al primer lugar que tu suerte te dice que vayas como en las películas? Bueno, acabo de hacerlo y terminé en el otro lado del mundo solo para celebrar mi día y el increíble momento que he estado pasando últimamente", contó Anitta, que le dio las gracias a la persona que le está acompañando en su "idea loca". Además, advirtió que este fin de semana organizará una de esas "increíbles y locas fiestas" para celebrar su cumpleaños con sus amigos.

Horas después, la cantante regresó a sus redes sociales para compartir algunas fotografías inéditas de su infancia y mostrar cómo era de pequeña. ¡Para comérsela!

"30 de marzo. Mi día internacional. Versiones de mí misma", dice en la descripción de su álbum de fotos.

La cantante tiene muchas razones para estar de celebración. Además de su aniversario, recientemente Anitta alcanzó el puesto más alto en la lista Global de Spotify. Esto se traduce en que una de sus canciones se convirtió en la más escuchada de la plataforma. Un logro que la convirtió en la primera mujer latina en solitario en llegar a esta posición.

Esta hazaña la logró con "Envolver", el hit musical que lanzó en noviembre y tiene a medio planeta haciendo su popular challenge. Aquí te dejamos la canción para que celebres el cumpleaños de Anitta al ritmo de uno de sus mayores éxitos. ¡Felicidades!

