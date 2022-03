Chucho Valdés: El régimen cubano no se ha metido conmigo, pero no tenemos ninguna relación

El pianista cubano Chucho Valdés afirmó que el público de su patria lo ama, pero que con el gobierno no sucede lo mismo.

En entrevista con el diario español El Mundo, el reconocido jazzista reveló que hace cuatro años que no toca en su país.

"El público cubano me ama. El régimen es otra cosa. Conmigo no se han metido pero yo no tengo ningún tipo de relación con ellos. Digamos que estoy en stand by", declaró.

Chucho se refirió a la represión desatada por el gobierno castrista después de las históricas protestas del 11 de julio, y confirmó que es un mal momento para los artistas en Cuba.

"Hay poco trabajo y pocos recursos. Los artistas lo tienen mal en Cuba; las detenciones después de las protestas de julio, están mal, fatal", aseguró.

El también pianista y compositor recordó cuando en 1979 viajó por primera vez a Estados Unidos para actuar en el Carnegie Hall de Nueva York y grabar un disco en directo, y a pesar de que entonces no había relaciones entre los dos países, las autoridades cubanas lo dejaron ir.

Fue en esa oportunidad cuando se reunió con su padre Bebo Valdés, después de 19 años sin verse.

"Fue cosa de Dios, yo creía que no le vería nunca más. Ese encuentro después del concierto es lo más fuerte que me pasó en mi vida. Estuvimos abrazados llorando media hora y luego nos pasamos la noche entera conversando de lo que yo había vivido con la familia en La Habana. Fue increíble", relató.

Días atrás, el prestigioso artista expresó que sueña "lo mejor" para Cuba, y aclaró que con ello se refiere a "la libertad" del pueblo cubano.

"Lo que está pasando en mi país no me gusta (...) amo a Cuba, aunque no esté de acuerdo con lo que ahí pasa, pero me refugio en el arte, en mi música, porque hay cosas que no puedo resolver yo solo", puntualizó.

Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, su nombre completo, anunció una gira mundial junto a su compatriota Paquito D'Rivera para presentar su disco conjunto "I Missed You Too" (Yo también te he extrañado).

El tour comenzará en España el próximo verano, con un primer concierto el 23 de junio en la ciudad de Pamplona, en Navarra.