Chocolate a Yomil: "Al2 toda la vida ha hablado pa' que vengas tú a decirle lo que tiene que decir"

Chocolate MC reaccionó a la directa que este miércoles el reguetonero Yomil Hidalgo dedicó a Al2 El Aldeano y que ha vuelto a poner en el foco de las redes la tiradera entre ambos artistas.

"[Yomil] sacó un disco hace poco, que si 'enfoque'. No pegó un tema el disco y ahora está haciéndole videítos al compa [Al2] después de que el compa lo enterró. Ya cuando Al2 le pasa por arriba a alguien es muy difícil que sirva para algo más", dijo Chocolate en una directa que retransmitió en su canal el youtuber Adrián Fernández.

En su video, Yomil respondió a un mensaje que el rapero envió a El Taiger, con quien también tiene un enfrentamiento, en el que le llama "penco" y vuelve a mencionar que no ha hecho nada por la muerte de El Dany.

Entre otras cosas, el reguetonero cuestionó el hecho de que Al2 El Aldeano no le hubiera preguntado a Residente por qué dio un concierto en la Tribuna Antimperialista.

"¿Por qué no le dices eso a Residente tú? ¿Tú sabes por qué no se lo puedes decir? Porque Residente no te conoce", dijo Chocolate entre risas. "Al2 toda la vida ha hablado y ha dicho de todo para que ahora tú le vengas a decir lo que tiene que decir".

De acuerdo con Chocolate, Al2 sí le preguntó a Residente por qué había cantado en la Tribuna Antimperialista en Cuba, pero ese fragmento fue posteriormente editado a petición de René, por cuyo canal se estrenó la entrevista con El Aldeano y Vico C.

"Muchas preguntas calientes que él le hizo a René, René las cortó y Al2 está molesto con René por eso. Esto me tomo el atrevimiento de contarlo públicamente porque Al2 y yo tenemos una talla buena. Yo soy el único reguetonero que ellos respetan", añadió.

Casi al final de su directa, el Rey de los Reparteros dio un consejo a Yomil: "Te quiero decir que te enfoques, haz música, vamos a hacer música, a ver si por fin el género de nosotros puede llegar a algún lado. Deja a Al2 que ya tiene su carrera hecha, Al2 está en otro nivel".

Chocolate reveló que durante los meses que estuvo preso, Al2 fue de los pocos artistas que se mantuvieron en comunicación constante con él.

