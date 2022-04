¿Se ríe Jada Pinkett? Nuevo vídeo muestra reacción de la esposa de Will Smith tras bofetón a Chris Rock

Desde hace días no se habla de otra cosa: el bofetón que le dio Will Smith a Chris Rock durante los Oscar 2022 por una broma que hizo sobre Jada Pinkett Smith. Pero aunque parezca imposible teniendo en cuenta que todas las miradas están puestas en Hollywood, días después continúan apareciendo imágenes inéditas del momento en el que ocurrió todo que muestran sorprendentes reacciones de los protagonistas de este escándalo.

En un nuevo vídeo que no para de circular por las redes sociales y que fue grabado desde unas filas más atrás de los asientos de Will Smith y su esposa, muestra que ella soltó una carcajada cuando, después de la agresión, Chris Rock dice: "Wow, Will Smith me acaba de abofetear bien duro". Justo antes de que gritase al humorista que no volviera a decir el nombre de su esposa desde su butaca.

Estas imágenes grabadas desde otro ángulo están desconcertando a los cibernautas, ya que en ellas se puede ver como Jada se inclina hacia delante en lo que parece un gesto evidente de risa.

El actor, que la misma noche fue reconocido como 'Mejor Actor', se sintió ofendido por una broma que hizo Chris Rock por la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia.

Como decíamos, desde el domingo, la agresión de Will Smith a Chris Rock en los prestigiosos premios del cine están acaparando toda la atención mediática. Decenas de personalidades reaccionaron al momento.

Tras el incidente, la actriz compartió un escrito en sus redes sociales que rezaba: "Esta es una temporada de curación y estoy aquí para eso". Este mensaje apareció en su Instagram poco después de la disculpa pública de Will a Chris Rock.

Chris Rock se pronunció sobre el incidente el miércoles en un show que dio en Boston, donde dijo que todavía está procesando lo que pasó.

