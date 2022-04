Activista Camila Rodríguez asiste a consulta médica bajo fuerte operativo policial

La activista Camila Rodríguez asistió este viernes a una consulta médica vigilada en todo el trayecto por al menos cinco policías uniformados y vestidos de civil.

“Estoy en mi casa de vuelta, luego de que se me permitiera asistir a consulta de Oftalmología y Optometría en el Policlínico de 17 y J. Pude ir caminando hasta el lugar, aunque en el trayecto de ida y regreso estuve vigilada por dos policías y dos mujeres vestidas de civil que viajaban en la patrulla 305A, y al menos un hombre en moto. En el centro de salud me esperó el primer teniente Ernesto”, escribió Rodríguez en su perfil en Facebook.

Rodríguez se convirtió en objetivo de asedio por parte del aparato policial a partir de su activismo en favor de los manifestantes del 11J, presos y enjuiciados en procesos judiciales sin las debidas garantías procesales.

En su denuncia la activista señaló que ojalá llegue pronto el día en que todas esas personas que la “escoltaron” durante el trayecto, estén produciendo alimentos y bienes para todos, o brindando servicios realmente útiles a la sociedad.

Rodríguez cuestionó además que siendo una mujer de 31 años haya tenido “preferencia en una fila para acceder a servicios básicos de salud, únicamente por ser interés y voluntad de la Seguridad del Estado”.

Durante la última semana la activista tuvo que prescindir de sus espejuelos luego de que llegara el pasado 24 de marzo a un interrogatorio con ellos rotos en las manos.

La filóloga cubana, quien ya lleva 15 días bajo vigilancia, arresto domiciliario y permanente acoso de la Seguridad del Estado, no había podido asistir a la consulta médica porque la policía insistía en conducirla en una patrulla hasta el centro médico.

"Insisto en que necesito acceder a servicios de salud, me niego a ser llevada en una patrulla policial: no soy delincuente, no soy criminal, no he cometido delito alguno. Mis dos opciones sin embargo fueron: o subes a tu casa o te conduzco a la unidad", escribió con anterioridad Rodríguez en redes sociales.

La joven agradeció también las muestras de apoyo que ha estado recibiendo durante los últimos días: “Muchas gracias a todas las personas que han enviado mensajes solidarios.

También a quienes se han brindado a hacer lo posible y lo imposible para que pronto pueda tener espejuelos con cristales graduados”.

“Gracias también a quienes están para mí y mi familia, de distintas maneras, sobre todo a raíz de esta limitación arbitraria e ilegal de movilidad, que ya se extiende por 14 días.

"¡Seguimos!”, concluyó la activista en su publicación.

El 18 de marzo Camila Rodríguez fue interrogada por la Seguridad del Estado, que la retuvo además durante varias horas. Desde ese día el cerco policial a las afueras de su vivienda no ha cesado y las personas más allegadas a ella han recibido constantes llamadas telefónicas desde números desconocidos en clara señal de amenaza.

Rodríguez fue detenida el 31 de enero pasado, junto a otros activistas, por acudir a las cercanías del Tribunal de Diez de Octubre en apoyo a los familiares de los manifestantes del 11J que fueron juzgados en ese lugar.