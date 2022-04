A días de lanzar su álbum "Familia", Camila Cabello pide la libertad de Cuba con una foto en Instagram

Camila Cabello tiene muy presentes sus raíces y de dónde viene. Y está muy orgullosa de ello. Algo que ha dejado claro en más de una ocasión.

El año pasado, cuando tuvieron lugar las protestas en Cuba, la cantante estuvo muy involucrada en la causa compartiendo información en sus redes sociales y participando en diferentes eventos para apoyar al pueblo cubano.

Ahora, la cantante nacida en Cojímar compartió en sus redes sociales una foto junto a las palabras "Free Cuba" ('Cuba libre'), que se encontró seguramente paseando por la calle.

La intérprete de "Havana" no desaprovechó la ocasión para mandarle este guiño a la Isla inmortalizándose con ella. Una imagen que ha provocado un sin fin de reacciones entre sus compatriotas, que adoran ver este tipo de gestos de complicidad de la artista con Cuba.

Yotuel Romero, al ver la imagen de su colega, no dudó en compartirla también en sus redes sociales, para recordar que este viernes sale su colaboración juntos, la canción "Lola", que forma parte del álbum "Familia" de Camila Cabello. Una de las colaboraciones más esperadas de este tercer disco de la cantante.

Esta imagen que está sumando likes sin parar llega en un momento agridulce para Camila, que a la espera de lanzar su disco, ha tenido que volver a enfrentarse a críticas por su cuerpo. Un tema que ha vuelto a abordar de una manera directa a través de redes sociales donde compartió una profunda reflexión sobre lo que vive cada vez que va a la playa y lo vulnerable que se siente ante el acecho de los paparazzis.

"Sabía que, básicamente, iba a ser una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte, que me dolían los abdominales. No respiraba y apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los 'paparazzi'. No podía dejarme ir y relajarme, hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza. Traté de fingir que no estaban allí, pero no pude y contuve la respiración desde la tumbona", confesó en un post que está siendo muy aplaudido.

