Exigen a vehículos estatales apoyar en el transporte de pasajeros en La Habana

Ante la crisis en el transporte público que existe en La Habana, tanto por el pobre y deteriorado parque automotor como por la escasez de combustible, las autoridades comenzaron a exigir a los carros estatales que asuman el traslado de los pasajeros.

En la reunión del Grupo Temporal de Trabajo de la ciudad se informó que actualmente solo está disponible el 45,7 por ciento de los ómnibus de transporte público (articulados y rígidos).

Foto: Facebook / Dirección General de Transporte Prov. La Habana

Ello significa que hay más guaguas desactivadas por falta de piezas y otros desperfectos que las que están funcionando.

A todo ello se suma el déficit de combustible de los últimos días, que ha afectado a las empresas del transporte de trabajadores y escolar, las cuales aportaban 255 ómnibus al servicio de transportación pública.

"Esa es una baja sensible, por lo que nos vemos obligados a incrementar la exigencia a los carros asignados de las entidades estatales para que cumplan con lo establecido para estas situaciones y brinden servicio a las paradas", anunció Leandro Méndez Peña, director general de Transporte de La Habana.

Méndez Peña precisó que esos equipos podrían transportar diariamente hasta 40,000 personas. La cifra no es significativa, pero ayuda a aliviar la tensa situación.

Foto: Facebook / Dirección General de Transporte Prov. La Habana

En la reunión se abogó por tomar acciones con las entidades estatales cuyos carros se nieguen a detenerse en las paradas. Semanalmente los organismos que evadan esa responsabilidad rendirán cuentas por el incumplimiento.

Foto: Facebook / Dirección General de Transporte Prov. La Habana

La Dirección General de Transporte Provincial de La Habana (DGTPH) cuenta con 290 inspectores y otro grupo de empleados, que se ubicarán en los 311 puntos de la capital con mayor concentración de público.

En la actualidad apenas 418 ómnibus estatales brindan servicios, los cuales mueven a unos 514,727 pasajeros en unos 4,790 viajes programados.

El traslado de la población se complementa con las llamadas "gacelas" y los transportistas privados.

Sobre estos últimos, el director de transporte informó que durante lo que va de año se han retirado 250 licencias operativas por violar las tarifas establecidas, pero alertó que ese fenómeno no es masivo.

"En estos momentos, se están considerando nuevos precios por tramos para compensar a los transportistas privados por los gastos que incurren en el mantenimiento y activación de sus equipos", añadió.

La Habana se suma así a otras provincias como Matanzas, que ante la grave crisis de combustible, ordenó que los vehículos estatales tendrán que parar obligatoriamente en todos los puntos de embarque de pasajeros.

En la capital no hay ni siquiera carros fúnebres para llevar a los fallecidos al cementerio.

El activista cubano Arian Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, denunció el viernes pasado que un tío suyo, paciente oncológico, murió y no había un carro fúnebre en La Habana para llevar su cuerpo a la funeraria. Tampoco una caja donde velarlo.

"Ahora mismo me acabo de enterar de que no hay carro fúnebre, ni caja para que sea llevado a la funeraria y que sea velado. NO, no hay. Después de que hoy fui testigo de todo el despliegue policial y militar que había en el parque Coyula, y todos los alrededores de la Embajada de Panamá", dijo en su muro de Facebook.