Hermanos de Chris Rock no aceptan las disculpas de Will Smith

Kenny y Chris Rock Foto © Instagram / Kenny Rock

Ha pasado más de una semana de la gala de los Oscar de este año. Una ceremonia en la que Will Smith fue el gran protagonista y no por el premio a Mejor Actor que ganó, sino por el bofetón que le dio a Chris Rock por un comentario que hizo sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

Sin embargo, las opiniones y reacciones a este momento ha marcado la historia de Hollywood continúan llegando y uno de los últimos en pronunciarse sobre la agresión fue el hermano de Chris Rock, Kenny, que dio unas declaraciones a Los Angeles Times en las que fue muy crítico con lo que sucedido durante la premiación.

"Me duele verlas una y otra vez porque ves a alguien a quien quieres siendo atacado y no hay nada que puedas hacer al respecto", comentó el hermano del humorista sobre las imágenes que dieron la vuelta al mundo. "Mi hermano no era una amenaza para él. Le menospreció delante de millones de personas que veían el show", añadió.

A pesar de que Will Smith se disculpó con Chris al día siguiente de la gala en un post de Instagram y días más tarde abandonó su puesto en la Academia del Cine, para Kenny Rock estas acciones llegan tarde.

"Le habría mirado de diferente manera si se hubiera disculpado cuando subió al escenario llorando para aceptar el premio, pero no lo hizo, así que eso me indica que hay algo más detrás". Es por esto que no acepta las disculpas. "No lo acepto porque no creo que sea genuino", explicó Kenny Rock. "Creo que su publicista y las personas que trabajan para él probablemente le aconsejaron que hiciera eso".

Menos comedido fue Tony Rock, otro hermano de Chris, en sus declaraciones públicas. En una de sus actuaciones, el también humorista amenazó a Will abiertamente: "¡Estos no son los malditos Oscar! Si traes tu culo hasta aquí, no estás nominado para nada más que para estas manos".

En sus redes sociales, Tony al igual que Kenny, dejó claro que tampoco acepta las disculpas de Will Smith.

Sobre lo ocurrido en la 94ª entrega de los premios más importantes del cine se pronunció Chris Rock a los pocos días en el primer espectáculos de monólogos que ofreció tras la agresión. "Todavía estoy procesando lo que ocurrió, así que en algún momento hablaré sobre ello", comentó ante su público, que lo arropó calurosamente en este show que ofreció en Boston.

Consecuencias para Will Smith

Tras el bofetón, el protagonista de "Men in Black" renunció formalmente a la Academia y dijo que sus acciones fueron "impactantes, dolorosas e inexcusables" y asumió que dejó una larga "lista de personas a las que ha lastimado".

A raíz del incidente, dos producciones que estaban en marcha con Will Smith como protagonista se pusieron en pausa. Una de ellas es de Netflix, "Fast and loose", y la otra con Sony, la cuarta entrega de "Bad Boys".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.