ISA califica de activismo político contrarrevolucionario petición de libertad para estudiante Abel Lescay

El Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) calificó de activismo político contrarrevolucionario a la petición de libertad para el estudiante de esa institución educacional Abel Lescay, sancionado a seis años de privación de libertad por manifestarse el 11J en la ciudad de Bejucal, provincia de Mayabeque.

Mediante una declaración, publicada este lunes en el sitio oficial del ISA en Internet, el ISA manifestó “su profundo rechazo a las campañas que en nombre de la comunidad universitaria pretenden desacreditar a la Revolución, en particular, las promovidas por medios de prensa y operadores políticos con la intención de manipular la transparencia de los juicios acontecidos a raíz de los sucesos del 11 de julio de 2021”.

En el comunicado calificaron de hacer “activismo político contrarrevolucionario” a las más de cien personas entre estudiantes, egresados y profesores que respaldaron la petición de libertad de la carta abierta dirigida a las autoridades de la isla , promovida por el perfil en Facebook Movimiento #FreeAbelLescay.

El Consejo Universitario del ISA consideró que esa misiva se hizo para “generar episodios de crisis que atenten contra el funcionamiento de la institución y desgasten a sus autoridades, limitando de ese modo el avance de los procesos formativos y culturales que se desarrollan en esta casa de altos estudios”.

Sobre la campaña a favor de la libertad del estudiante de 2do año de música refirieron que esta “intenta apelar a la empatía de estudiantes y profesores, simplificando los hechos por los cuales fue sancionado Abel González Lescay y desconociendo el ordenamiento jurídico existente en el país, pues su caso se encuentra en proceso de revisión por el Tribunal Supremo Popular”.

También aseguraron que “aun cuando el ISA es una institución creada por la Revolución y los valores que defiende están en contradicción con la actitud cívica del Abel González, se le ha prestado atención diferenciada y se ha mantenido una comunicación sistemática con su familia”.

Asimismo, dijeron que “la Universidad emitió documentos de aval a los órganos competentes notificando su condición de estudiante-artista, los cuales fueron tomados en consideración para que respondiera al proceso en libertad, condición de la cual continúa disfrutando actualmente”.

Además, aseguran que Lescay “en ningún momento fue suspendido de la docencia, no se limitó su participación en la vida universitaria y permaneció alojado en la Residencia Estudiantil”.

Añadieron, también, que el estudiante “recibió voluntariamente acompañamiento del Departamento de Bienestar Universitario para facilitarle el manejo de emociones en una etapa de tensiones psicológicas, y por sugerencia de los profesionales de esa área, no fueron analizadas con rigor las indisciplinas que cometió en la etapa, para evitar sobrecargarlo en medio de un proceso judicial”.

Aseguraron, además, que “representantes de la institución asistieron al acto de juicio oral y dieron fe de la práctica de todas las garantías constitucionales, como corresponde al estado de derecho en que vivimos”, y que “las principales autoridades del ISA han dado seguimiento a todo su proceso y le han sido dadas de manera oportuna las informaciones a los consejos de la FEU de la Residencia Estudiantil y de la Universidad”.

El ISA acusó a la referida carta abierta “en supuesta defensa de Abel González Lescay, publicada en redes sociales y medios de prensa con una actitud abiertamente en contra de la Revolución” de propiciar que “activistas políticos y personas ajenas a la Universidad se sumen a la campaña de difamación que ha venido articulándose con mayor fuerza en los últimos años”.

“La Universidad de las Artes es un espacio de crecimiento artístico e intelectual, en la cual se defiende la libertad de creación como forma de expresión individual y colectiva; pero no dará espacio a los enemigos de la Revolución para que de forma impune orquesten sus campañas e intenten desestabilizar la grandeza de una obra que, a pesar de las carencias materiales y las limitaciones económicas que atraviesa el país, ha sido esencial para el campo cultural cubano y ha aportado a la sociedad prestigiosos profesionales del arte”, sostiene por último la declaración.

Tras el juicio seguido contra el estudiante universitario por su participación en las protestas del 11J, uno de los testigos denunció las calumnias que dijo la Fiscalía sobre el joven.

Hiram Cartaya, creador artístico independiente, fue uno de los testigos que declaró a favor de Abel en la vista oral, que se efectuó esta semana en el Tribunal Provincial Popular de la provincia de Mayabeque.

"Acabo de declarar como testigo de la defensa en el juicio al músico y poeta Abel Lescay. Me concentré en desmentir una serie de calumnias sin pruebas ni fundamentos aportados por la Fiscalía. A los hechos reales e injustificables de la conducta de Abel en el 11-7 sumaron falsedades, como que ostentaba joyas valiosas, se reunía con malos elementos, consumía drogas, etc. Trataron de pintarlo como un ser antisocial que no es de ninguna manera", relató en su muro de Facebook.

Según Cartaya, al leer sus conclusiones finales, la Fiscalía mantuvo su petición de siete años de privación de libertad para el activista, a diferencia de la sanción que pidió para el hijo de una expresidenta del poder popular, a quien le retiró la solicitud de internamiento, aunque finalmente el Tribunal dejó la sentencia en seis años de cárcel.

"Quiero resaltar y agradecer el valor y sentido de Justicia del excelente músico y pedagogo Juan Piñera, quien a pesar de su avanzada edad y haber sufrido un infarto recientemente recorrió la larga distancia de La Habana a San José de las Lajas para declarar en defensa de su alumno de composición musical", subrayó además.