Envían carta abierta a autoridades en apoyo al músico cubano Abel Lescay

El recién creado perfil en Facebook que se identifica como Movimiento #FreeAbelLescay publicó una carta abierta en apoyo al músico cubano Abel Lescay, condenado a seis años de privación de libertad por manifestarse el 11J en la ciudad de Bejucal, en la provincia de Mayabeque.

La misiva de estudiantes, egresados, profesores del ISA y todos los que la suscriben está dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel; al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo; al ministro de Educación Superior, Ramón Saborido Loidi y al ministro de Cultura, Alpidio Alonso; al presidente de la Asociación Hermanos Saiz y al rector del Isa, José Ernesto Novaez Guerrero.

También la carta está dirigida a toda la comunidad universitaria cubana y a quienes se interesen en suscribirla.

El texto, que lleva la firma de 108 personas, refiere que “debido a la participación del ciudadano Abel González Lescay en las manifestaciones del pasado 11 de julio de 2021 en el municipio de Bejucal, Mayabeque, el 28 de enero de 2022, la fiscalía Provincial de Mayabeque pidió para su sentencia siete años de privación de libertad con internamiento y fijó la fecha del 24 de febrero para su ratificación”.

Añade, además, que “luego de varios aplazamientos, el 30 de marzo de 2022 el tribunal emitió la sentencia, cuyo contenido expresa: ‘Sancionamos al acusado ABEL GONZÁLEZ LESCAY, en concepto de autor, por el delito de desacato agravado de carácter continuado a 4 años de privación de libertad, por el delito de desórdenes públicos a 2 años de privación de libertad, por el delito de desacato de la figura simple de carácter continuado a 1 año de privación de libertad y como sanción conjunta y única la de seis (6) años de privación de libertad’. El joven tiene un rango de 10 días para la apelación. De mantenerse el fallo, ingresaría directamente en prisión”.

También expone que “Abel González Lescay cursa el segundo año de Composición Musical en la Facultad de Música de la Universidad de las Artes (ISA), es egresado de la especialidad de Piano en la Escuela Nacional de Arte (ENA), miembro de la Asociación Hermanos Saiz y no tiene antecedentes penales”.

Explican que “es un viejo principio del derecho penal el que un mismo hecho no puede ser constitutivo de más de un delito, criterio que, acertadamente, reconoce el actual Código Penal en su art. 10.1-b). Remitámonos a los hechos: el ciudadano Abel González Lescay improvisó un rap en la vía pública”.

“Tal hecho, en el marco de las manifestaciones, no representó un desencadenante para el desorden público. Al amparo de la actual legislación penal, la conducta de Lescay no resulta típica, es decir: no hubo en ningún momento gritos de alarma, no se profirieron amenazas sobre un peligro común, ni se ha demostrado que se haya tenido el propósito de provocar pánico o tumulto”, detalla el texto.

Asimismo, añade, que “un sano ejercicio analítico sobre lo ocurrido sería ir a la grabación donde se muestran los hechos, e intentar hallar algún vestigio de pánico o tumulto. El espectador no apreciará nada de eso. Por ende, no consideramos pertinente la invocación de esta figura delictiva”.

“Sobre la aplicación del delito de desacato, según el Código Penal (art. 11), se está en presencia de un delito de carácter continuado cuando existen DIVERSAS acciones delictivas cometidas por un mismo agente que ataquen el mismo bien jurídico, guarden similitud en la ejecución y tengan una adecuada proximidad en el tiempo. La entrada en vigor de la Actual Carta Magna de la República en 2019, replantea la validez de esta figura delictiva al conculcar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales deben ser tutelados por los tribunales de la república en virtud del artículo 99 en relación al 54, ambos de la Carta Magna. Reiteramos: a Abel González Lescay se le reprocha un único hecho: rapear en la vía pública”, argumenta la misiva sobre el caso del joven músico.

El texto igual se refiere a declaraciones de Díaz-Canel Bermúdez, publicadas en el medio digital Cubadebate, que señalaban que ningún estudiante universitario sería puesto en prisión por los sucesos del 11J-

Incluso, citan textualmente las declaraciones del mandatario de la isla que refirió en esa ocasión que “no hay nada de eso, al contrario, todos ellos se van a incorporar a sus universidades, las que nunca han sido exclusivas para revolucionarios o no revolucionarios. Lo que sí aspiramos es que la formación sea revolucionaria.”

“Los tribunales patrios en su día a día entienden sobre hechos de mayor envergadura, que culminan en sanciones mucho más leves, ya sean de carácter monetario (multas) o sin implicar internamiento en centros penitenciarios. Por tanto, nosotros, estudiantes, egresados, profesores del ISA y todos los que suscribimos la voluntad de esta carta, no alcanzando a entender la racionalidad que llevó a imponer tan severa sanción, pedimos que esta sea revocada”, demanda la carta, que se ampara en el ARTÍCULO 61 de la Constitución sobre el derecho de las personas de dirigir quejas y peticiones a las autoridades.

El denominado Movimiento #FreeAbelLescay fue creado expresamente esta semana para exigir la libertad del músico cubano y que se le retiren todos los cargos que se le imputan.

A pocos días de creado ese perfil, el grupo suma 300 integrantes, entre los que se encuentran los activistas Fernando Almeyda y Leonardo Fernández Otaño, además de la escritora Inés Casal.

Durante el juicio a Lescay, las autoridades intentaron presentarlo como un individuo antisocial, término utilizado por el oficialismo para referirse a todas aquellas personas que no se integran al régimen político y social impuesto por el gobierno.

"A los hechos reales e injustificables de la conducta de Abel en el 11-7 sumaron falsedades, como que ostentaba joyas valiosas, se reunía con malos elementos, consumía drogas, etc. Trataron de pintarlo como un ser antisocial que no es de ninguna manera", relató el artista independiente Hiram Cartaya.

Lescay explicó en su perfil de Facebook que no se asombra de la sentencia que le impusieron si se tiene en cuenta que a otros manifestantes les dieron hasta 25 años de prisión. Considera que los juicios del 11J, como se conocen popularmente, están amañados por el Estado.

A principios de febrero, Abel Lescay fue detenido en el momento que salía del ISA con otros compañeros, rumbo a la playa, de acuerdo con un reporte de la activista Yania Suárez.

Isel María Lescay Oliva, tras conocer la condena de su hijo, pidió la amnistía general para todos los manifestantes de esa jornada histórica en Cuba.

"Esto va más allá de mi dolor de madre, más allá de mi egoísmo de madre que intenta salvar a su retoño a toda costa y los demás que se salven cómo puedan. Esto va de que no concibo otra forma de deshacer tanto entuerto, de enmendar tanto desatino y tamaña desproporción como no sea promover una AMNISTÍA GENERAL para todos los que se manifestaron el11 de julio de 2021", dijo en su perfil de Facebook.

También convidó a todos los cubanos que se unan en el reclamo de amnistía para los presos políticos del 11J e invitó a impulsar una campaña en las redes sociales.

"Si me conoces a mí o a mi hijo Abel Lescay, si crees que la venganza no es el camino y que los castigos desproporcionados no educan a nadie, al contrario; si piensas que no es justo encerrar a cientos por un acto que fue masivo, popular y espontáneo... Únete a mi llamado y aboga por la AMNISTÍA por todos tus medios, promovamos esta idea para que fructifique en la mente y el corazón de todos los que tienen el poder para decretarla. ¡Yo decreto AMNISTÍA GENERAL AHORA!", dijo Isel María Lescay.