Autoridades cubanas amenazan al músico Abel Lescay con internarlo en una institución psiquiátrica

La fiscal que atiende el caso del joven músico Albel Lescay, condenado a cinco años de libertad limitada por manifestarse pacíficamente durante el estallido social del 11J, lo amenazó con el internamiento en una institución psiquiátrica.

Lescay, que fue detenido este miércoles, según contó en un post de Facebook, por tocar su tambor darbuka en un parque, sufrió un ataque de nervios durante su arresto.

“Hoy fui detenido en la mañana por tocar mi darbuka en el parque. Solo cantaba “Titi me preguntó” cuando el jefe Daniel Vázquez me condujo a la unidad. Nunca me dijeron por qué estaba detenido, tampoco me dejaron avisar a mi mamá durante buen rato. Cuando llamé a mi abogada me dijo que no la podía contratar hasta diciembre por no se qué resolución. Se volvieron a violar mis derechos como ciudadano con el pretexto de que estoy cumpliendo sanción, como si los sancionados no tuvieran derechos”, relató.

El músico asegura que, debido al colapso que sufrió en la unidad donde estuvo retenido, la fiscal que lleva su caso considera que “lo más humano” es revocarle la sanción y enviarlo a un psiquiátrico.

“Hoy sufrí en la unidad un ataque de nervios, parecido a la epilepsia, por primera vez en mi vida. No tuve ninguna asistencia médica. Sucedió al darme cuenta de que estaba totalmente desprotegido y que ninguna ley ni procedimiento sería respetado. La fiscal que me atiende quiere ingresarme en un psiquiátrico, porque le parece más humano que revocarme la sanción y enviarme a Melena. Yo nunca he sido un enfermo mental. Solo tengo canciones y poemas en mi cabeza, convicciones e impulsos, que a nadie dañan”, denuncia.

El joven artista, que viene sufriendo continuamente, desde hace más de un año, la violencia estatal, pide ayuda a la opinión pública.

“Yo soy un profesional de la cultura de este país, con talento demostrado en premios y títulos, y una carrera comenzando con mucha fuerza. Pido directamente a cualquiera que esté interesado en la libertad de este país, en la posición que esté, que me ayude a salir de este infierno. Mi situación daña enormemente a mi familia y amigxs. Pronto no valdré para nada y cada día me quedo más solo”, concluye.

La condena impuesta a Lescay a mediados de junio sanciona que solo podrá salir de su domicilio por razones de trabajo y estudio.

En principio, Lescay fue condenado a seis años de cárcel por ofender a un policía el 11J. Tras conocer la sentencia que le impusieron los tribunales por ejercer su derecho a manifestarse, el músico calificó el veredicto como “un descaro”. Inconforme con la sentencia, el joven apeló ante el Tribunal de San José de Las Lajas a comienzos de junio.

Poco antes de conocer la sentencia del juicio de casación, el joven fue dado de baja de Instituto Superior de Arte (ISA), donde cursaba el segundo año de una licenciatura en música, con el pretexto de bajo rendimiento académico.

Su injusta condena suscitó la solidaridad de estudiantes y profesores universitarios cubanos, e incluso del trovador oficialista Silvio Rodríguez.

“Ojalá en la apelación en curso haya valentía suficiente para rectificar el error, si lo hay, en la muy elevada sanción que pide la fiscalía”, dijo Rodríguez en un comentario en su blog.

Lescay, de 24 años, fue detenido violentamente en su casa el 12 de julio, tras salir a manifestarse pacíficamente en el municipio de Bejucal, provincia de Mayabeque.