Prensa oficialista critica videos de PRODAL por el Día de la Pesca

El perfil de Facebook de la revista oficialista Alma Mater reaccionó críticamente a los videos difundidos esta última semana por la empresa cubana de elaboración de alimentos PRODAL para celebrar el Día del Trabajador de la Pesca y que motivaron decenas de memes, burlas y comentarios de todo tipo tras sus vivas a salchichas, embutidos y “conformados”.

“La idea quizás no estaría mal, si no se notara lo improvisado de las cápsulas, si sus ‘mentes pensantes’ se hubiesen tomado la molestia de que el ruido no inundara el ambiente, si uno de los videos publicados no terminara en una exclamación de ‘¡Ya, quedó bien!’, o si alguien con sentido común hubiese dicho: ‘¡Qué viva la salchicha! ¿En serio? ¿No deberíamos pensar dos veces antes de hacer esto público?’", apunta en su crítica el periodista del citado medio Junior Hernández Castro.

También en la crítica apunta que “por el resultado final, parecer ser que nadie se cuestionó un ápice del proyecto, desde su génesis hasta su difusión en las redes”.

Asimismo, recuerda que tras la difusión de esas imágenes, “las reacciones de los usuarios, como era de esperar, ocurrieron” y que “mientras se pretende que nunca existieron, me pregunto dónde quedan los comunicadores, la imagen de la empresa, el respeto por el consumidor”.

“Algunos quizás pueden pensar que exagero o que no es para tanto; pero, ¿hasta cuándo pensamos darle cabida a Chapucio y pretender que es algo normal?”, cuestiona el periodista.

“No contenta con haber sido motivo de burlas, memes y críticas por sus croquetas explosivas, la empresa PRODAL se une a la competencia para superar al desfile de la compota Osito”, considera, además, el comunicador en su análisis.

“Lo más triste: no es la primera vez, y probablemente no será la última. Ojalá el sentido común se imponga y no tengamos que otorgar muchas más medallas o menciones especiales en el podio de la chapucería”, concluye Hernández Castro en lo que parece ser única crítica de un medio oficialista a los referidos videos, que hicieron que las redes estallaran en memes, burlas y críticas a PRODAL.

Este análisis tampoco pasó inadvertido para los usuarios de las redes, quienes volvieron expresar sus consideraciones sobre los videos.

“El problema no es el lema, el meme, la burla, el problema es que nos vanagloriamos de la producción de algo que no es ni suficiente en la mala alimentación del cubano, un vídeo donde, sin dudas, nos alienta hacia dónde va la empresa estatal socialista: a ningún lugar”, apunta una de las opiniones en el perfil de Alma Mater.

Otro internauta dice que “al que se le ocurrió esa idea, debió pensar que estaba cerrando, como diría el gran ‘filósofo’ Chocolate: ACABANDA! Y el resultado fue ese "coso" que da vergüenza ajena, que es una pérdida del amor propio y hasta del impropio. Además, CUÁL SALCHICHA?? En fin, que viva...”.

“En esta isla de maravillas, y lo digo con doble sentido, el sentido común, que es el más común de los sentidos, parece que anda ausente de algo muy importante para cualquier país: su política comunicacional, a cualquier nivel. Ojalá se recupere pronto, más aún en este mundo de hoy donde la información gana o pierde guerras y gobiernos”, apunta un comentario.

En otra opinión, un internauta refiere que tuvo que ver el video “más de cinco veces, porque en verdad no podía creer semejante barbaridad. Eso pasa por poner en manos de cualquiera tamaña responsabilidad”.

“Cruzando el Río Bravo, sobrevolando el Estrecho de Florida, flotando en una balsa rústica y en los lugares más impensados del planeta se escapa constantemente el talento cubano, el cerebro lúcido y creativo, la mente emprendedora, creativa y creadora. Acá nos vamos quedando, salvo excepciones cada vez más inexplicables, con la mediocridad, la hipocresía, con víctimas de una lobotomía social sin precedentes en la historia de la humanidad”, concluye un internauta sobre los cuatro videos, donde aparecieron empleados de la referida entidad estatal dando vivas a salchichas, embutidos y “conformados”, además de prometer aumentar sus producciones, bajo el influjo de la actual muletilla oficialista “Vamos por más”.

PRODAL, con más de 50 años de creada y formar parte del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA), en los últimos tiempos ha estado en el centro de la polémica por las croquetas que produce, consideradas “armas de destrucción masiva”, porque suelen explotar cuando se cocinan y ocasionar graves quemaduras.

En marzo de 2021 también se viralizó el caso de un hombre que fue víctima de quemaduras en el rostro y otras áreas del cuerpo tras freír las croquetas.

A la avalancha de quejas respondió PRODAL diciendo que la culpa era de los consumidores, que no saben freírlas.

Esta industria se encarga también de procesar carnes de aves, pescados y mariscos, que luego se comercializan a la red hotelera y en el mercado interno cubano, principalmente a las polémicas tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC).

La fábrica produce además picadillos, albóndigas, filetes y hamburguesas (clasificados en embutidos, conformados, frescos y congelados).

En mayo último, la empresa volvió a generar una avalancha de críticas en sus redes sociales al proponer a los cubanos hacer figuritas de animales con las salchichas, ello en medio de la profunda crisis de alimentos en Cuba y de las tremendas colas para adquirirlos.

.