"Dinamitas Prodal": Cubanos comparten vídeo para quienes dicen que sus croquetas no explotan

Una cubana compartió un vídeo en el que muestra el momento en que explota una croqueta de la empresa de alimentos Prodal, un producto que ha causado ya varios accidentes domésticos en la isla.

El material fue compartido en Twitter por la usuaria Dianelys, quien explicó el contexto en que fue grabado, para aclarar las dudas de quienes aún no creen que las croquetas de Prodal explotan.

"Solo quiero decir que yo estaba cocinando las croquetas y me saltó la tapa con aceite y todo, tremendo susto, al final puse a mi suegra a que terminara de freírlas y mientras hacíamos el videíto. Por suerte no me quemé", aseguró la mujer.

También en el grupo público de Facebook Patria y Vida, un cubano publicó este vídeo de las croquetas explosivas. "Para los que dicen que no explotan las croquetas, Dinamitas Prodal", señala el usuario Lian Gines.

Captura de imagen en Facebook Patria y Vida

Los comentarios a la publicación han generado diversas reacciones que van desde la risa a la indignación. Un usuario narró que fue víctima en el 2000 de una croqueta explosiva que le saltó con manteca y todo en la cara.

"Aún lo recuerdo y me erizo de pies a cabeza. Aquellas curas eran horribles y esa primera noche fue peor que una noche de parto", contó la mujer y asegura que en Marianao "un gastronómico iba cruzando la calle con una bandeja (de croquetas) ya fritas y comenzaron a saltar". Ella, que estaba traumatizada con lo que le había pasado, mientras otros se reían comenzó a llorar.

En una entrevista hecha por CiberCuba a la chef cubana Verónica Cervera esta confesó que no tiene idea de qué está haciendo que exploten croquetas en Cuba y causando quemaduras importantes a los consumidores.

"Normalmente la croquetas se abren porque el aceite no está bien caliente o salta el aceite porque le cae un poquito de agua, pero lo que es inconcebible es que estas croquetas estén explotando y haciéndole esas quemaduras a la gente y llegando hasta el techo", dijo la famosa chef radicada en el exterior.

Esta semana la empresa Prodal culpó a los consumidores de que las croquetas exploten, al decir que cometen un "error común al freírlas".

"Es un error común al freírlas. El aceite debe estar a unos 180°, la croqueta debe de estar a temperatura ambiente y no freír muchas a la vez. En el caso de la Croqueta Criolla al tener una masa más densa se abren con más "violencia". Gracias por comunicar sus preocupaciones", dijo desde Prodal en la red social Twitter.

El comentario de la empresa recibió duras críticas de decenas de consumidores porque las croquetas explosivas han dejado a varias personas lesionadas con serias quemaduras. Una usuaria destacó lo mal que sienta la respuesta, cuando los cubanos se ven obligados a comparar este producto porque no hay mejores opciones en el mercado nacional.

"¿Esta es una respuesta seria? Están casi llamando idiotas a sus consumidores? Controlen la calidad de sus productos. Revisen la fórmula de preparación, por favor, el exceso de grasas en la elaboración crea vacíos en el producto, que deja burbujas de aire dentro de la masa", señaló alguien que brindó su explicación del origen de las explosiones.

Uno de los casos recientes de quemaduras por explosión de una croqueta lo sufrió el cubano Anselmo López Galves que la semana pasada compró una bolsa de croquetas en el mercado estatal de San Lázaro entre Espada y Hospital, en el municipio de Centro Habana. Se dispuso a freírlas en su casa y al echar las croquetas al aceite, comenzó una violenta salpicadura que le quemó el rostro y parte del cuerpo.

La periodista independiente Mónica Baró también respondió a la empresa Prodal con un mensaje escrito en su perfil de Facebook en que hace un llamado a dejar de comercializar este peligroso producto.

"Si la explosión de una croqueta que provoca quemaduras graves a los consumidores sucede por “un error común al freírlas”, lo correcto es dejar de vender esas croquetas y hacer otras de forma diferente. Yo no sé si le echan pólvora a la harina o qué, pero sí sé que si un error común en la cocción de un alimento preelaborado provoca serias heridas a quienes cometen ese supuesto error, entonces ese producto no debe comercializarse", dijo.