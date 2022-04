Cristiano Ronaldo sale en defensa de su hijo por las críticas a su forma de vestir: "Se pone lo que quiere"

Como la persona más seguida de Instagram que es, Cristiano Ronaldo recibe millones de comentarios en sus redes sociales. La mayoría suelen ser mensajes de apoyo, aunque no siempre todo es positivo y a veces las críticas también se hacen sentir. Aún así, el portugués suele hacer caso omiso cuando esto sucede, a no ser que se metan con su familia; entonces no se queda callado...

En este caso fue el hijo mayor del futbolista, Cristiano Jr, de 11 años, que fue criticado en las redes sociales por una foto en la que posa con su abuela, Dolores Aveiro.

Una imagen de lo más inocente en la que el objeto de las críticas fue la manera de vestir del menor. Concretamente por llevar unos calcetines de la marca Adidas cuando su padre es icono de la competencia, Nike.

Ante la avalancha de mensajes negativos, Cristiano Ronaldo no se quedó callado y salió en defensa de su hijo. "Se pone lo que quiere y no lo que vosotros queráis", dije el delantero, dejando claro que su hijo es capaz de decidir la ropa que entra en su armario.

Cristiano Ronaldo ha formado una preciosa familia numerosa con Georgina Rodríguez. Juntos son padres de cuatro hijos (Cristiano Jr, Mateo, Eva y Alana Martina). Una familia que está a punto de crecer, ya que la modelo española está embarazada de mellizos.

Este debate tuvo lugar poco antes de que el futbolista le diese un manotazo a un niño a la salida del campo de fútbol después de una derrota. Un bochornoso suceso por el que Cristiano pidió perdón en sus redes sociales.

