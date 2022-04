Jada Pinkett, sobre su boda con Will Smith: "Nunca quise casarme"

Will Smith y Jada Pinkett Smith están en el ojo del huracán después del bochornoso incidente que sucedió en los Oscar el pasado 27 de marzo cuando el actor se levantó de su butaca y abofeteó a Chris Rock por hacer un comentario sobre su esposa.

Esta violenta reacción no tendría muy feliz a la actriz, que según fuentes cercanas, cree que su marido exageró al agredir al cómico. "Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan", dijo una fuente cercana al matrimonio.

Unas palabras que han llevado a pensar que la relación entre el matrimonio no es tan idónea como han hecho creer. Pero días después del incidente de los Oscar, los rumores de que su relación no estaría atravesando su mejor momento continúan intensificándose con vídeos antiguos de la pareja. El nuevo que han vuelto rescatar los cibernautas: una conversación en la que Jada confesaba que nunca se quiso casar con Will.

Esta revelación la dijo en 2018 en el programa Red Table Talk, en el que también participan la madre de la actriz, Adrienne Banfield, y la hija del matrimonio, Willow Smith. En este capítulo en concreto contaron con la presencia de Will Smith y juntos hablaron sobre cómo acabaron convertidos en marido y mujer.

Durante el show, que se transmite a través de Facebook, Jada comentó: "Estaba muy presionada, era una actriz joven, estaba embarazada y no sabía qué hacer, pero nunca quise casarme".

El matrimonio pasó por el altar el último día de 1997. Una boda que no tuvo nada de ensueño como recordaron sus protagonistas. Incluso la madre de la actriz la describió como "horrible". "Jada estaba enferma, era muy desagradable", aseguró. Jada también recordó que se pasó todo el camino hasta el altar llorando.

