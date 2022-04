Sitian a los padres de la Dama de Blanco Sissi Abascal tras ser detenidos y multados

La policía política cubana mantiene sitiados a la Dama de Blanco Annia Zamora y su esposo Armando Abascal, tras una detenerlos y multarlos este domingo en Jovellanos, Matanzas, cuando intentaban ir a la iglesia.

"Mi esposo Armando Abascal y yo fuimos detenidos en la esquina de la panadería en Jovellanos, Matanzas, a las 8 y 35 AM y conducidos en la patrulla 254", escribió Zamora en su perfil de Facebook.

De acuerdo a la opositora, permanecieron hasta las seis de la tarde en la estación policial de Jovellanos y fueron multados con 60 pesos, lo que indignó a varios activistas y opositores, que respondieron a la denuncia con el mensaje Revolución es Represión.

La Red Femenina de Cuba denunció la violación de los derechos humanos que se comete contra los padres de Sissi Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven y que cumple una condena de seis años de prisión por participar en las protestas del 11J.

Marthadela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, explicó a CiberCuba que este lunes Zamora y su esposo continúan desde ayer en la tarde bajo el asedio de la policía política, que les impide salir de su vivienda.

"Esto es una muerta de la violencia política que sufren las mujeres activistas en Cuba, así como las madres de los presos políticos que reclaman los derechos y la libertad de sus hijos. Nos unimos en ese mismo sentir y condenamos estos actos represivos y arbitrariedades que el gobierno cubano constantemente hace", agregó Tamayo.

Annia Zamora y su esposo denuncian en las redes sociales y otras plataformas de la sociedad civil independiente la situación de su hija y consideran que la condena de cárcel es injustificable, porque al igual que el resto de las personas que salieron a las calles a manifestarse pacíficamente, solo hicieron suyo un derecho que otorgan las propias leyes cubanas.

El arresto arbitrario contra los padres de Sissi Abascal Zamora coincidió con la celebración del Domingo de Ramos, que da inicio a la Semana Santa, y además otros miembros de las Damas de Blanco fueron también detenidos al salir de sus viviendas, incluida Berta Soler y su esposo Ángel Moya.

"Las represoras que estaban vestidas de civil nos condujeron hacia dos autos con chapa privadas que nos trasladaron, a mí hacia la U/P de Guanabacoa donde me impusieron una multa de 150 CUP y me confinaron en un calabozo", escribió Moya en su perfil de Facebook.

Berta Soler también recibió una multa de 150 pesos, de acuerdo a la imagen que divulgó el opositor cubano en sus redes sociales este lunes en la madrugada.