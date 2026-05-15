Declaraciones de Sissi Abascal al llegar a Miami: «Gracias al Departamento de Estado, hoy estamos aquí»

Sissi Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven de Cuba, ofreció sus primeras declaraciones a su llegada a Miami tras casi cuatro años y medio de prisión, y reveló los detalles de cómo el régimen cubano gestionó su salida forzada al exilio.

Abascal, de 27 años, llegó a Miami el miércoles acompañada de su madre Annia Zamora —también Dama de Blanco y activista— y otros familiares, luego de que la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Santiago Álvarez desde Miami, gestionara su liberación mediante una visa humanitaria del Departamento de Estado.

En sus primeras palabras, Abascal explicó que se enteró de la posibilidad de salir desde octubre de 2025, cuando la Seguridad del Estado le propuso el exilio por razones de salud. «Me enteré por medio de mi familia desde octubre. Ya me lo habían propuesto la seguridad del Estado por problemas de salud. Yo acepté», declaró.

El régimen impuso una condición: su madre debía salir primero de Cuba. «Me dicen que la primera que tenían que salir de Cuba tenía que ser mi mamá. Que si mi mamá no salía, no me iban a dar la salida. Mi mamá lo tuvo que hacer por mí para que yo pueda tener una asistencia médica adecuada», relató.

Sobre su estado de salud, señaló: «Me siento bien. Tengo que esperar con un médico me vea para saber si es cierto o no».

Abascal agradeció el apoyo recibido: «Gracias al Departamento de Estado, Santiago, todos los miembros de la Fundación, hoy estamos aquí».

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su madre habló sobre la decisión de su padre, Armando Abascal, de quedarse en Cuba junto a otro hijo. «Eso ha sido una decisión muy difícil porque... Es un matrimonio de muchos años, es para sus hijas, queda el otro hijo allá, pero está la salud de Cici primero. Y espero que la libertad de Cuba sea pronto, pronto, y podamos estar toda la familia Abascal Zamora reunida otra vez», dijo Annia Zamora.

Abascal fue arrestada el 3 de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, y condenada a seis años de cárcel por desacato, atentado y desórdenes públicos.

Dentro del penal fue clasificada como «presa negativa» por negarse a participar en actividades políticas obligatorias, y las autoridades le negaron al menos siete veces el cambio a un régimen penitenciario menos severo. En octubre de 2022 le prohibieron recibir ropa de abrigo para dormir durante el invierno, y el 28 de agosto de 2025 fue operada de urgencia por bartolinitis sin que las autoridades notificaran a su familia.

La organización Cubalex clasificó su salida como «libertad condicionada al exilio», un mecanismo habitual del régimen para desterrar opositores sin otorgarles beneficios penitenciarios dentro de Cuba.

La Embajada de EE.UU. en Cuba expresó orgullo por haber contribuido a su liberación, aunque reconoció: «Entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio».

La liberación de Abascal se produce mientras Cuba registra 1,260 presos políticos, nuevo récord histórico según Prisoners Defenders, de los cuales 358 fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J.