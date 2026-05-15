Declaraciones de Sissi Abascal al llegar a Miami: «Gracias al Departamento de Estado, hoy estamos aquí»

Sissi Abascal Zamora, la Dama de Blanco más joven de Cuba, ofreció sus primeras declaraciones a su llegada a Miami tras casi cuatro años y medio de prisión, y reveló los detalles de cómo el régimen cubano gestionó su salida forzada al exilio.
Abascal, de 27 años, llegó a Miami el miércoles acompañada de su madre Annia Zamora —también Dama de Blanco y activista— y otros familiares, luego de que la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Santiago Álvarez desde Miami, gestionara su liberación mediante una visa humanitaria del Departamento de Estado.
En sus primeras palabras, Abascal explicó que se enteró de la posibilidad de salir desde octubre de 2025, cuando la Seguridad del Estado le propuso el exilio por razones de salud. «Me enteré por medio de mi familia desde octubre. Ya me lo habían propuesto la seguridad del Estado por problemas de salud. Yo acepté», declaró.
El régimen impuso una condición: su madre debía salir primero de Cuba. «Me dicen que la primera que tenían que salir de Cuba tenía que ser mi mamá. Que si mi mamá no salía, no me iban a dar la salida. Mi mamá lo tuvo que hacer por mí para que yo pueda tener una asistencia médica adecuada», relató.
Sobre su estado de salud, señaló: «Me siento bien. Tengo que esperar con un médico me vea para saber si es cierto o no».
Abascal agradeció el apoyo recibido: «Gracias al Departamento de Estado, Santiago, todos los miembros de la Fundación, hoy estamos aquí».
Uno de los momentos más emotivos fue cuando su madre habló sobre la decisión de su padre, Armando Abascal, de quedarse en Cuba junto a otro hijo. «Eso ha sido una decisión muy difícil porque... Es un matrimonio de muchos años, es para sus hijas, queda el otro hijo allá, pero está la salud de Cici primero. Y espero que la libertad de Cuba sea pronto, pronto, y podamos estar toda la familia Abascal Zamora reunida otra vez», dijo Annia Zamora.
Abascal fue arrestada el 3 de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, y condenada a seis años de cárcel por desacato, atentado y desórdenes públicos.
Dentro del penal fue clasificada como «presa negativa» por negarse a participar en actividades políticas obligatorias, y las autoridades le negaron al menos siete veces el cambio a un régimen penitenciario menos severo. En octubre de 2022 le prohibieron recibir ropa de abrigo para dormir durante el invierno, y el 28 de agosto de 2025 fue operada de urgencia por bartolinitis sin que las autoridades notificaran a su familia.
La organización Cubalex clasificó su salida como «libertad condicionada al exilio», un mecanismo habitual del régimen para desterrar opositores sin otorgarles beneficios penitenciarios dentro de Cuba.
La Embajada de EE.UU. en Cuba expresó orgullo por haber contribuido a su liberación, aunque reconoció: «Entendemos lo doloroso que es ser forzada al exilio».
La liberación de Abascal se produce mientras Cuba registra 1,260 presos políticos, nuevo récord histórico según Prisoners Defenders, de los cuales 358 fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J.
Preguntas Frecuentes sobre la Liberación de Sissi Abascal y la Represión en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Sissi Abascal y por qué fue encarcelada en Cuba?
Sissi Abascal es una joven activista cubana, conocida como la Dama de Blanco más joven de Cuba, que fue encarcelada por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Fue condenada a seis años de prisión por desacato, atentado y desórdenes públicos.
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¿Cómo logró Sissi Abascal salir de prisión y llegar a Miami?
Sissi Abascal salió de prisión gracias a la gestión de la Fundación Rescate Jurídico, que consiguió una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado de EE.UU. Su liberación fue una "libertad condicionada al exilio", un mecanismo utilizado por el régimen cubano para desterrar a opositores.
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¿Cuál fue la reacción de la Embajada de EE.UU. en Cuba ante la liberación de Sissi Abascal?
La Embajada de EE.UU. en Cuba expresó orgullo por haber contribuido a la liberación de Sissi Abascal, aunque también reconoció lo doloroso de su exilio forzado. Agradecieron su llegada a EE.UU. tras años de detención injusta por el régimen cubano.
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¿Qué condiciones enfrentó Sissi Abascal durante su encarcelamiento en Cuba?
Durante su encarcelamiento, Sissi Abascal fue clasificada como "presa negativa" por no participar en actividades políticas obligatorias. Enfrentó condiciones inhumanas, como la negación de ropa de abrigo y atención médica adecuada, lo que agravó su estado de salud.
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¿Cuál es la situación actual de los presos políticos en Cuba?
Cuba registra un récord histórico de 1,260 presos políticos, según Prisoners Defenders. La represión por parte del régimen cubano persiste, con cientos de personas encarceladas por participar en protestas como las del 11J. Estas detenciones reflejan un patrón de represión sistemática contra opositores.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.