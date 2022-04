"Habla dictador", la parodia de Javier Berridy al tuit de Lis Cuesta sobre Díaz-Canel

El popular humorista cubano Javier Berridy lanzó este lunes la parodia “Habla dictador”, en la que satiriza uno de los temas del momento en Cuba: el tuit que Lis Cuesta, la llamada Primera Dama de Cuba, dedicó a su esposo Miguel Díaz-Canel.

El artista utilizó de fondo el popular tema “Habla matador”, de El Taiger, y aseguró que a partir de ahora los cubanos pueden llamar dictador a Díaz-Canel, sin que este se ofenda, pues así lo calificó su propia esposa en una de las publicaciones más comentadas por los cubanos en las redes sociales durante las últimas horas.

Foto: Captura de Lis Cuesta / Twitter

Berridy, exintegrante del grupo Punto y Coma, subió la divertida parodia a su cuenta oficial en Facebook y hasta el momento ha logrado cerca de 5 mil reacciones y un centenar de comentarios.

“Esta parodia va a pegar más que la canción original”; “Está fuera de liga”; “Me encanta el video, sobre todo la parte de la caricatura”, dijeron algunos internautas.

“Buenísimo, Javier, eres un genio, a ver si hoy dicen en el Menticiero que a la señora le hackearon la cuenta los agentes de la CIA”; “Tremenda idea que has tenido, jajajaja”; “Habla dictador y singao”; “Ahora sí que no tienen cara, haciendo esos papelazos ante el mundo entero”, afirmaron otros foristas.

“Después del tuit de la Primera Dama de Cuba, ya no es un delito decirle a Díaz-Canel 'habla, dictador' / Muy lindo, apuesto y un poquito singao, por supuesto / Tu mujer sí es adicta a ti, por lo que en el Twitter ella a ti te ha puesto”, dicen los primeros versos de la parodia.

En otro fragmento, el humorista aseguró que “si la mujer se lo dijo de cariño, yo también le digo: Habla, dictador / Te lo dicen en las redes cada vez que a ti te ven: Habla, dictador / Para colmo ahora por Twitter te lo ha puesto tu mujer: Habla, dictador”.

Berridy incluyó en el video varias fotos del gobernante cubano y de Cuesta, además de imágenes propias con un megáfono. “En el Twitter te dichabaron sin querer, dictador, fue lo que te dijo tu mujer / Así que por favor no te me vayas a ofender cuando te digan por ahí y te saluden: Habla dictador”, agregó el artista en el final de la canción.

El tema habla, por supuesto, del post que la Primera Dama dedicó al mandatario, en que lo llamó “el dictador de mi corazón”, ocasionando una avalancha de reacciones que pasaron de la burla a la indignación. En un intercambio sin precedentes de detalles cursis, Díaz-Canel respondió a la publicación, lo que provocó más bromas, memes y comentarios.

Foto: Captura de Miguel Díaz-Canel / Twitter

Berridy es conocido precisamente por tratar en sus parodias temas candentes de la realidad cubana y burlarse de los dirigentes cubanos y sus políticas absurdas. La esposa de Díaz-Canel ya fue blanco de sus críticas, cuando comenzaron a cancelar los artistas internacionales invitados al festival musical San Remo.

“Lis Cuesta tiene un berro, San Remo es un fracaso, hay muchos artistazos que no van, no van, no van”, cantó en esa ocasión y dijo que al paso que iba el evento solo quedarían Buena Fe, Virulo y Raúl Torres para defender al régimen.

En abril de 2021, Berridy dedicó un tema a la medida que dictó el gobierno sobre la venta de carne de res. “En mi Cuba siempre fue prohibida la carne de vaca, por venderla o traficarla te podían meter cana, es mejor que te cogieran con un kilo de marihuana, que con un pedazo de carne en oriente o en La Habana”, dijo el humorista en esa versión, inspirada en el popular tema “La flaca” de Jarabe de Palo.

