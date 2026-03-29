Cubanos sobre el precio de la gasolina en EE.UU.: "Estamos a un centavo de cumplir el plan"

El humorista cubano Javier Berridy publicó un video en Facebook en el que bromea sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos, y los comentarios de sus seguidores desataron un debate entre cubanos del exilio sobre la inflación, la era Biden y la promesa incumplida de Trump.
En el clip de 26 segundos, grabado en una gasolinera, Berridy observa que el precio marca $3.99 por galón y celebra con ironía.
"Falta con un centavo más llegamos a 4, vamos que se puede, estamos ahí a un centavo de cumplir el plan", en alusión directa a la jerga planificadora del régimen cubano.
Al final del video, el humorista revela el golpe al bolsillo: casi 100 dólares de gasolina, qué lindo.
El video llega en un momento en que los precios del combustible en EE.UU. han subido con fuerza durante marzo de 2026, impulsados por el conflicto bélico con Irán, que llevó el barril de petróleo Brent por encima de los $102.
Según la organización AAA, el promedio nacional alcanzó $3.95 por galón el 23 de este mes, el nivel más alto desde 2023.
En Florida, donde reside la mayor comunidad cubana del país, el precio llegó a $3.93 por galón, con zonas como West Palm Beach-Boca Raton superando los $4.07.
El contraste con apenas un mes antes es llamativo: a finales de febrero el galón en Florida costaba $2.86, lo que representa un aumento de más de un dólar en pocas semanas.
En los comentarios al video de Berridy, varios seguidores se quejaron del alto precio y recordaron que durante la administración Biden la gasolina estaba más barata: el promedio nacional en noviembre de 2024 era de $3.07 por galón.
Otros señalaron que la subida actual frustra la promesa central de Trump de bajar el precio a menos de $2 por galón, que había tenido un avance real en enero de 2026, cuando el galón bajó a $2.90, el nivel más bajo en cuatro años y la Casa Blanca lo celebró con un video viral.
Sin embargo, otra parte de los comentarios respondió con ironía, poniendo en perspectiva la queja: en Cuba, el litro de gasolina en el mercado informal llegó a costar hasta $10 en marzo de 2026, mientras el salario promedio mensual en la isla es de apenas $10 o $15.
Un cubano identificado como @ravelo.viral lo resumió en TikTok con una comparación que también se viralizó: "Oye tú, estresado quejándote en Estados Unidos porque la gasolina está a tres dólares el galón… echa para acá, que aquí está a diez dólares el litro. Imagínate que el salario es como diez dólares… se te va el salario en un litro".
Berridy, integrante del grupo cómico Punto y Coma junto a José Coll y Jardiel González, es uno de los humoristas cubanos más seguidos en redes sociales, con un estilo que mezcla la crítica social con referencias a la vida cotidiana tanto en Cuba como en el exilio.
Preguntas frecuentes sobre el precio de la gasolina en EE.UU. y su impacto en la comunidad cubana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha subido el precio de la gasolina en Estados Unidos en marzo de 2026?
El aumento del precio de la gasolina en marzo de 2026 en Estados Unidos se debe principalmente al conflicto bélico con Irán, que ha disparado el precio del barril de petróleo Brent a más de $102. Esta situación ha alterado el flujo mundial de crudo y encarecido el combustible, elevando el precio promedio nacional a $3.95 por galón.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad cubana al aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos?
La comunidad cubana en el exilio ha reaccionado al aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos con una mezcla de ironía y crítica social. El humorista cubano Javier Berridy publicó un video en Facebook bromeando sobre el precio de la gasolina, lo que desató un debate entre los cubanos sobre la inflación, el gobierno de Trump y la situación económica en Cuba, donde el precio del combustible es significativamente más alto.
¿Cuál es la situación del precio de la gasolina en Cuba en comparación con Estados Unidos?
En Cuba, el precio del combustible es considerablemente más alto que en Estados Unidos. En el mercado informal, el litro de gasolina puede costar hasta $10, mientras que el salario promedio mensual en Cuba es de apenas $10 a $15. Esta desproporción ha sido motivo de crítica y comparación en redes sociales, especialmente por parte de los cubanos en el exilio.
¿Qué impacto tiene el aumento del precio de la gasolina en la política estadounidense?
El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos tiene un impacto significativo en la política, ya que se convierte en un tema central de debate entre las administraciones actuales y pasadas. La promesa de Trump de bajar el precio a menos de $2 por galón se ha visto frustrada por el conflicto con Irán, lo que ha llevado a críticas y comparaciones con las políticas del expresidente Biden.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.