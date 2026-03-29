Cubanos sobre el precio de la gasolina en EE.UU.: "Estamos a un centavo de cumplir el plan"

El humorista cubano Javier Berridy publicó un video en Facebook en el que bromea sobre el precio de la gasolina en Estados Unidos, y los comentarios de sus seguidores desataron un debate entre cubanos del exilio sobre la inflación, la era Biden y la promesa incumplida de Trump.

En el clip de 26 segundos, grabado en una gasolinera, Berridy observa que el precio marca $3.99 por galón y celebra con ironía.

"Falta con un centavo más llegamos a 4, vamos que se puede, estamos ahí a un centavo de cumplir el plan", en alusión directa a la jerga planificadora del régimen cubano.

Al final del video, el humorista revela el golpe al bolsillo: casi 100 dólares de gasolina, qué lindo.

El video llega en un momento en que los precios del combustible en EE.UU. han subido con fuerza durante marzo de 2026, impulsados por el conflicto bélico con Irán, que llevó el barril de petróleo Brent por encima de los $102.

Según la organización AAA, el promedio nacional alcanzó $3.95 por galón el 23 de este mes, el nivel más alto desde 2023.

En Florida, donde reside la mayor comunidad cubana del país, el precio llegó a $3.93 por galón, con zonas como West Palm Beach-Boca Raton superando los $4.07.

El contraste con apenas un mes antes es llamativo: a finales de febrero el galón en Florida costaba $2.86, lo que representa un aumento de más de un dólar en pocas semanas.

En los comentarios al video de Berridy, varios seguidores se quejaron del alto precio y recordaron que durante la administración Biden la gasolina estaba más barata: el promedio nacional en noviembre de 2024 era de $3.07 por galón.

Otros señalaron que la subida actual frustra la promesa central de Trump de bajar el precio a menos de $2 por galón, que había tenido un avance real en enero de 2026, cuando el galón bajó a $2.90, el nivel más bajo en cuatro años y la Casa Blanca lo celebró con un video viral.

Sin embargo, otra parte de los comentarios respondió con ironía, poniendo en perspectiva la queja: en Cuba, el litro de gasolina en el mercado informal llegó a costar hasta $10 en marzo de 2026, mientras el salario promedio mensual en la isla es de apenas $10 o $15.

Un cubano identificado como @ravelo.viral lo resumió en TikTok con una comparación que también se viralizó: "Oye tú, estresado quejándote en Estados Unidos porque la gasolina está a tres dólares el galón… echa para acá, que aquí está a diez dólares el litro. Imagínate que el salario es como diez dólares… se te va el salario en un litro".

Berridy, integrante del grupo cómico Punto y Coma junto a José Coll y Jardiel González, es uno de los humoristas cubanos más seguidos en redes sociales, con un estilo que mezcla la crítica social con referencias a la vida cotidiana tanto en Cuba como en el exilio.