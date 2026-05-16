«Fire. Boom.»: el inquietante meme de Trump que se vuelve viral

Donald Trump publicó este sábado en su cuenta de Truth Social y en la cuenta oficial de comunicaciones de la Casa Blanca, Rapid Response 47, un video con una frase inquietante que ya circula como meme en redes sociales: «Okay, we have it in our setting. Fire. Boom.».

El clip, publicado este sábado a las 5:47 de la tarde, superó las 67,787 visualizaciones en pocas horas y generó 3,068 likes y 159 comentarios, en lo que se perfila como la última entrega de una estrategia de comunicación memética y provocadora que el equipo de Trump ha intensificado en las últimas semanas.

El contenido se produce apenas cinco días después de que Trump protagonizara una escena ampliamente comentada en el Despacho Oval en la que imitó con sonidos onomatopéyicos el derribo de misiles iraníes, exclamando «ba ba ba ba ba» y afirmando que sistemas Patriot derribaron 111 misiles que Irán disparó contra un buque estadounidense.

En esa misma intervención, calificó a los líderes iraníes de «lunáticos» que «solo hacen misiles».

En la comunidad cubana, tanto en la isla como en el exilio, este tipo de publicaciones no se leen como simples bromas. El nuevo video de «Fire. Boom.» llega en medio de una ola de memes que desde mediados de mayo apuntan directamente al régimen de Miguel Díaz-Canel.

Una parodia de la canción «Un Tin» dirigida a Díaz-Canel acumuló más de 31,500 reproducciones en pocas horas con frases como «Yo te aconsejo, cabrón, que cojas el primer avión», y el humorista Javier Berridy publicó una parodia viral de Trump «llamando a Raúl Castro» que también se extendió rápidamente por las redes.

El trasfondo político de estos memes no es menor. El 2 de mayo, Trump declaró en Florida que Estados Unidos «tomaría Cuba casi inmediatamente» tras concluir operaciones en Irán. El 29 de enero, había calificado a Cuba de «nación fallida» y afirmado que «no podrá sobrevivir».

Y en enero, el congresista Carlos Giménez lanzó un mensaje directo a Díaz-Canel: «El dictador títere de Cuba es el siguiente».

Si el «Fire. Boom.» de este sábado es una broma, una advertencia o ambas cosas a la vez es una pregunta que, por ahora, la administración Trump no tiene ningún interés en responder.