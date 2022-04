Becky G, sobre la presión de ser mujer dentro de la industria: "Me afectó e impactó en cómo me veía a mí misma"

Becky G es una de esas mujeres que inspira a millones de personas con su trabajo artístico y también con el mensaje que transmite a través de sus altavoces y plataformas. Pero, a pesar de la imagen de confianza en sí misma que proyecta la cantante, la realidad es que ha tenido que trabajar mucho en su amor propio para poder tener esa seguridad.

Sobre este tema se sinceró la intérprete de canciones como "Sin Pijama" o "Mami" en una entrevista en la que reveló que la presión de la industria por alcanzar unos irreales estándares de belleza le han afectado y hasta hicieron que se cuestionase a sí misma.

Fue durante una charla con It Figures, la serie de imágenes corporales de Yahoo Life, que la cantante se abrió en canal sobre este asunto.

"Pasé por esta transición de niña a mujer joven frente a todo el mundo. Estás expuesto todo el tiempo: cómo te ves, cómo hablas, cómo te pones algo. Definitivamente me afectó e impactó en cómo me veía a mí misma", comentó Becky G, que comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento cuando era casi una niña.

A la presión de encajar dentro de los estereotipos corporales como mujer dentro de la industria, hay que sumarle que la cantante no entra en los estándares de mujer latina curvilínea.

"Mi mamá tiene curvas y se las dio todas a mi hermana. Yo no obtuve nada de eso. Y en este momento, estamos en una tendencia en la que ser curvilíneo es increíble, así que pienso: 'Bueno, yo no tengo eso'", comentó.

En esta misma charla, la artista reflexionó sobre cómo en ocasiones la gente incluso se deja llevar por las apariencias para tachar los cuerpos de los demás. "Ha habido momentos en los que la gente ha aplaudido mi cuerpo por lo bien que se ve, y no saben que no me sentía nada sana. No creo que lo saludable sea una apariencia. No es cómo te ves, es cómo te sientes", agregó.

Por suerte, la también actriz aprendió a través de todas sus experiencias y la terapia que no necesita validación y que ella decide sobre su cuerpo.

"Es aprender a amarnos y aceptarnos por esa singularidad. Eso nunca pasa de moda", señaló. "Desaprender las cosas que ya no nos sirven, como compararnos con los estándares de la sociedad de hoy porque, lamentablemente, van a seguir cambiando".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.