Anciana denuncia hambre en Cuba: "Hace un año que no tomamos leche"

Una anciana cubana denunció en un video la escasez de alimentos básicos que están sufriendo las personas de la tercera edad en la Isla.

La grabación la tomó una emigrada nombrada María Bernaldez, natural de Regla, en La Habana, quien recientemente estuvo de visita en Cuba. La anciana era su vecina, y le pidió expresamente que hiciera llegar su denuncia al periodista Javier Díaz, de Univisión Noticias.

"Dile que hace un año que no tomamos leche, que yo padezco de azúcar, me levanto con unos temblores, mi'ja. Ni café, ya el café no nos lo dan los días primero", declaró la afectada.

En el video, la viejita cuenta un incidente que tuvo con un policía en una cola del pan.

"No me dejaba pasar, mi'ja y yo cayéndome de la debilidad. 'Tú no vas a pasar porque yo no quiero'. Le hice así. 'Mátame, yo sí voy a pasar, mátame, si me vas a hacer un favor con matarme", relató.

En la publicación en su cuenta de Instagram, Javier Díaz recordó que esa es la triste realidad de los ancianos cubanos.

"Señora, lamento mucho su situación y la millones de cubanos más. ¿Qué puedo decirle? También tengo familia que vive bajo el comunismo que no tiene ni leche ni café que tomar en su día a día. Tengo a mi abuela, tíos mayores como usted y vecinos que tampoco pueden alimentarse decentemente. Lo más triste es que no sabemos cuándo la miseria del pueblo cubano va a terminar", cuestionó.

Seguidores del periodista han comentado con tristeza e indignación las palabras de la veterana.

"Qué triste es ver la miseria del pueblo cubano, día a día, tanto ancianos como niños sin desayunos en sus casas, la leche y el café con un precio en la calle por las nubes que la mayoría no pueden comprar, así no hay quien viva", expresó el usuario papushioficial.

"Qué valiente esa señora, ojalá se le pueda comprar un buchito de leche", dijo yani yosvi.

Otro internauta afirmó que la solución es echarse a las calles a protestar.

"Javier Díaz, tenias que decirle que se manifieste en la calle, ¡que proteste! Con los videos en las redes no hacemos nada y tú poniéndolo en tus redes o en la televisión no resolvemos nada", aseguró habreu69.