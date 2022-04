Andy García desde prisión: "Sigo y seguiré faja'o como gallo de pelea"

El preso político santaclareño Andy García Lorenzo, privado de libertad desde el 11 de julio de 2021 por participar en las protestas contra el gobierno de su ciudad, ratificó desde la cárcel su compromiso con sus ideas y agradeció a las personas que le han apoyado.

"Yo sigo y seguiré faja'o como gallo de pelea, les agradezco a todos los que me están ayudando con mi caso en especial a mi familia", aseguró García Lorenzo, según un tweet de Jonatan López Alonso, su cuñado.

García Lorenzo se encuentra en estos momentos en el centro penitenciario de Guamajal, en Villa Clara, en condiciones de aislamiento. Fue juzgado a principios de enero de este año y la fiscalía le pidió siete años de cárcel.

"De todos los presos del 11 de julio, Andy es el único preso que está prácticamente aislado. Está aislado de todos los demás. No está como todos los otros que están juntos. Andy está en un área aparte, prácticamente solo", denunció su hermana, Roxana García Lorenzo, en febrero pasado.

"Antes de él salir pasan guardias por delante de los destacamentos, él está en un segundo piso, y entran a todo el mundo para la celda, no dejan a nadie afuera, le dicen a todo el mundo que se tiene que meter para adentro, como si estuvieran sacando al peor asesino de la historia", aseguró la joven durante una transmisión en vivo por Facebook.

"No lo sacas a coger sol, lo voy a denunciar. Le quitas las llamadas, lo voy a denunciar. No le dejas en las visitas el tiempo estimado, lo voy a denunciar", agregó en ese momento.

Semanas después, la joven insistió en que la salud mental de su hermano se encontraba cada vez más deteriorada. "Mi hermano en estos momentos no está en una celda de máxima seguridad, porque no tienen motivos para ello, pero está aislado del resto de los presos. Lo llevo diciendo desde hace meses, pero no tenía detalles de cómo es ese aislamiento", advirtió.