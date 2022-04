Usuarios denuncian corte en el servicio de internet y llamadas en Cuba

Cubano conectado desde su celular frente a oficinas de ETECSA (imagen de referencia) Foto © ACN

Cientos de usuarios denunciaron en redes sociales cortes a los servicios de internet y llamadas desde diferentes regiones del país durante este sábado, sin que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) se haya pronunciado hasta el momento en sus perfiles institucionales.

“Nos llegan reportes de problemas con la conexión y la telefonía en varias provincias. ¿Puedes describir la situación en tu zona? (3G, 4G? hora de inicio? duración? con/sin VPN? servicios afectados, etc.) Menciona tu municipio si es posible. Gracias!”, escribió el Proyecto Inventario en una publicación desde Twitter.

En las respuestas, los internautas confirmaron fallas de ETECSA en Holguín, Camagüey, Artemisa y varias localidades de La Habana, aunque hasta el momento se desconocen las causas de las afectaciones en el servicio.

“Desde las 11 de la mañana hasta la 1:20 pm no se podía realizar llamadas (aunque la barra de notificación señalaba que no había problemas). Por supuesto que tampoco había conexión. Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa”, comentó un forista, molesto además por lo caros que son los servicios de la entidad estatal, única de su tipo en la isla.

“Caibarién, Villa Clara, desde alrededor de las 12:00 p.m no me puedo conectar por LTE”, “Vivo en El Trigal, Boyeros, Habana y la conexión es un asco ahora mismo. Extremadamente lenta, demora siglos para cargar cualquier cosilla o enviar los mensajes en WhatsApp”, afirmaron otras personas.

El activista y tuitero Magdiel Jorge Castro también denunció el pésimo servicio del monopolio cubano de las telecomunicaciones y a su tuit respondieron más de 60 internautas para reportar los problemas que han tenido durante todo este sábado.

“Hace como una hora ni mis padres ni yo teníamos Internet, tuve que reiniciar el teléfono varias veces y como a los 20 minutos ya tuve conexión”, “Aquí en Sancti Spíritus todavía no funciona la 4G”, “Si tuve problemas toda la mañana. Estaba en la Ciénaga de Zapata y pensé que era por la zona que no tenía conexión por datos porque nunca se la pusieron, pero ahora me entero que fue general”, alegaron varios foristas.

“Los datos están cada día peor. Ahora mismo la 4G no funciona. Y hace un rato ni saldo se podía consultar, ni llamadas normales. ¿Qué pasó? ¿Adelantaron el 11/7?”, cuestionó otro usuario de la red social. Un internauta dijo además que los problemas de conexión llevan varios días y que en su caso, la velocidad no sobrepasa los 0,08 kilobytes por segundo (kB/s).

Durante la última semana de marzo, ETECSA reportó otro episodio de inestabilidad debido a un fallo energético. En esa oportunidad sí ofrecieron una excusa a través de sus cuentas institucionales, en la que señalaron que el problema con la energía dificultó el funcionamiento de los servicios de voz, SMS, datos móviles, así como la recarga y la compra de paquetes.

También el 15 de ese mes un corte en la fibra óptica en La Habana afectó el acceso a internet por datos móviles y ocasionó lentitud e intermitencia en la conexión. De acuerdo con funcionarios de la empresa estatal, la rotura tuvo lugar en una vía pública de la capital cubana.

El 11 de julio de 2021, en medio de las históricas protestas masivas contra la gestión gubernamental, las autoridades cubanas decidieron cortar el acceso a Internet en toda la isla, para limitar la circulación de fotos y videos sobre lo que sucedía en el país.

"Hay interrupción a nivel nacional, la decisión fue tomada por la máxima dirección del país para todos los usuarios", afirmó una operadora de ETECSA durante una llamada realizada el 12 de julio, hecha pública por Inventario.

Bloquear el acceso a internet y las plataformas de redes sociales resulta una práctica recurrente del régimen cubano que busca con esas medidas cortar el acceso a la información de los cubanos dentro de la isla e impedir que se conozca fuera lo que está sucediendo en el país.