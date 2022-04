Exdeportista cubano consigue entrar en MasterChef España

El polista cubano Giraldo Carales logró su entrada a la nueva edición de MasterChef España luego de deleitar a los jueces con un delicioso platillo en las reñidas audiciones para ganarse el delantal que abre la puerta a la competencia.

Carales, que se presentó a las audiciones con un delantal con la palabra Cuba y la bandera de la isla dibujadas por su hija, describió su entrada al concurso como "uno de los momentos más emocionantes de mi vida" y "un sueño hecho realidad".

"Empieza una nueva aventura. Emociones a flor de piel. Una nueva pasión florece. Una nueva manera de compartir. No quepo en mí de felicidad por poder compartirles todo lo que he aprendido y lo que me apasiona. ¡Gracias de todo corazón por el apoyo!", escribió Carales en sus redes sociales.

El exdeportista preparó a los exigentes jueces del certamen una merluza en salsa verde, un platillo de la cocina vasca que perfeccionó con el apoyo de sus vecinos Charo y JoseMari, "mis primeros maestros en la cocina española" y que le valió su puesto de aspirante a las cocinas de MasterChef.

Carales, de 33 años, se presentó al casting junto a 50 aspirantes, de los cuales solo 16 fueron seleccionados por los jueces Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo y Jordi Cruz para formar parte de la décima edición de MasterChef España.

El exdeportista pidió el apoyo de la comunidad cubana durante su paso por el popular concurso televisivo, por el que han pasado el músico cubano Yotuel Romero, el actor Juan Betancourt y la joven Ketty Fresneda, quien con 28 años quedó en segundo lugar en la final de la sexta temporada de MasterChef España.

El exjugador de waterpolo, que jugó más de 200 partidos con la selección cubana, desarrolló su afición a la cocina durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y, aunque tiene menos experiencia que el resto de los concursantes, está dispuesto a batirse con todo para demostrar sus virtudes en la competencia.

Giraldo Carales vive en Irún (Guipúzcoa) desde hace 2 años junto a su hija y a su novia española. Después de retirarse del polo acuático, se ha dedicado a ser modelo profesional.

