Yotuel se libra por tercera semana de ir a la prueba de eliminación en Masterchef Celebrity España

Yotuel Romero en Masterchef Celebrity Foto © Collage Instagram/Yotuel

El cantante cubano Yotuel Romero consiguió este lunes extender su permanencia en la sexta edición de Masterchef Celebrity España. Por tercera semana se libró de la prueba de eliminación e incluso fue elegido el mejor concursante de su equipo en la prueba de exteriores.

En la primera prueba el jurado propuso a los aspirantes demostrar su destreza flambeando con soplete platos dulces y salados. El reto, para el que contaron con 75 minutos para elaborar tantas tapas como pudieran, estuvo acompañado de cinco mini cajas que escondían ingredientes secretos a incorporar en las recetas.

El cubano presentó tres platos, uno de ellos un sashimi de bonito con salsa de piña que fue muy alabado por los jueces, aunque menos éxito tuvo su quinoa con gambas. Yotuel también presentó conejo con salsa de achiote y champiñón flambeado con salsa de chile.

La prueba de exteriores tuvo lugar en Comillas, ciudad de Cantabria, donde los concursantes cocinaron un menú de cuatro platos con algunos de los mejores productos de ese territorio.

Yotuel formó parte del equipo azul junto a Verónica Forqué, Carmina Barrios, Terelu Campos, David Bustamante, Victoria Abril y Eduardo Navarrete.

Durante la prueba, Carmina le preguntó a Yotuel cómo se cocina el pescado en Cuba y el cantante sentenció: “el que pueda conseguir pescado en Cuba o lo fríe o le mete mucho limón”.

El desempeño del cubano fue tal que los jueces lo eligieron como el mejor concursante de la prueba por ser muy trabajador, por su nivel de implicación en la cocina y por la buena relación con sus compañeros.

Yotuel consiguió ganar junto a su equipo la segunda prueba de la gala y ver desde la Galería el último reto, que acabó con la expulsión de la actriz, modelo y presentadora, Vanessa Romero.

La emisión dejó otros momentos especiales con Yotuel, como su consejo al rapero Arkano para escoger pareja.

“Para saber si la persona que tienes al lado es la que te toca. Plantéate que si volvieras a nacer, te tocara ser mujer y te dieran la opción de elegir qué mujer ser, pregúntate si escogerías, o no, ser la mujer que está a tu lado. Si es un sí, entonces se trata de tu persona ideal. Y si no es así, pues sigue buscando”, explicó Yotuel ante los jueces y el resto de sus compañeros, lo que generó no pocas expresiones de asombro por su singular método para saber si la persona es la correcta.

Como en emisiones anteriores, hubo también varias referencias a la fortaleza física del cubano, que fueron acompañadas en esta ocasión de un paso de baile junto a Antonia Dell’Atte, finalista de Masterchef Celebrity 3.

Tras haber sido adelantada en abril la participación de Yotuel en la sexta edición de Mastechef Celebrity, a finales de ese mes la entidad organizadora del programa confirmó la presencia del cantante, quien ya había manifestado su interés por participar en el talent show culinario.

En entrevista en mayo con la agencia Efe, Yotuel Romero calificó de privilegio haber sido escogido para participar en el concurso más famoso de Televisión Española (TVE) y manifestó su deseo de llegar lo más lejos posible en el programa.

El cantante es el segundo concursante de origen cubano en pasar por Masterchef Celebrity, donde intervino en su segunda edición el modelo Juan Betancourt. La cubana, Ketty Fresneda, por su parte, quedó en 2018 en segundo lugar en la sexta edición de MasterChef España.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.