Autopsia de Verónica Forqué confirma que la actriz murió por ahorcamiento

Verónica Forqué Foto © Mario Antonio Pena vía Wikimedia Commons

La autopsia que se le practicó a la actriz española Verónica Forqué, quien fue hallada muerta en su casa en Madrid el lunes, determinó que la causa del fallecimiento fue el ahorcamiento.

El cuerpo de Forqué, de 66 años, fue encontrado por los servicios de emergencia en el baño de su domicilio y la primera hipótesis que manejó la policía fue la del suicidio.

Sus restos mortales fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense, donde la autopsia realizada concluyó que la actriz se quitó la vida sin la participación de ninguna otra persona.

La actriz era conocida en Cuba por su participación en la última edición del talent show "Masterchef Celebrity", de Televisión Española, y en la serie "La que se avecina".

El informe forense señala que su cuerpo presentaba una lesión traumática en el cuello que demuestra que sufrió una "asfixia mecánica" por ahorcadura.

En el cadáver no se encontró ningún otro hematoma o golpe, ni indicios de haber ingerido ninguna pastilla o sustancia en las horas previas a su deceso.

El lunes pasado, alrededor de las a las 2:00 pm, la empleada del hogar de la artista se extrañó por su demora en salir del baño y al ir a ver si sucedía algo, la encontró ahorcada. La mujer avisó a una vecina que a su vez llamó a la policía. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte.

Verónica Forqué no dejó ninguna nota de despedida en su casa.

La intérprete había hablado varias veces de las depresiones que había sufrido. Su participación en Masterchef concluyó cuando decidió irse porque estaba "agotada".

"Siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede. No puedo con mi alma", explicó entonces.