Bajo atención médica seis de los 48 lesionados en accidente masivo en Pinar del Río

Solo seis de los 48 lesionados que dejó como saldo el accidente de tránsito masivo ocurrido este martes en Pinar del Río permanecen bajo atención médica, informan medios oficiales locales.

“En el Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado de Pinar del Río permenecen bajo atención médica solo seis personas, de ellas dos están reportadas de grave y se mantienen estable, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este martes en el kilómetro 120 de la autopista nacional Habana-Pinar”, apunta este miércoles el perfil en Facebook de Tele Pinar.

La publicación añade que las 48 personas lesionadas “recibieron cuidados especializados en las tres instituciones de salud de la capital provincial. La mayoría de los implicados recibieron el alta médica y trasladados a sus hogares”.

En la tarde de este martes trascendió que un camión de pasajeros particular de Artemisa que cubría la ruta Habana-Pinar del Río se volcó y dejó como saldo preliminar 48 heridos, dos de ellos reportados de gravedad.

El accidente ocurrió en el kilómetro 120 de la Autopista Nacional, a la altura del municipio Consolación del Sur, luego de que el camión se saliera de la vía por causas que aún se investigan.

Gregorio Alemán Martínez, un pasajero de 52 años, declaró a la prensa local que, faltando unos dos kilómetros para llegar al poblado Herradura el camión hizo unos cortes y el chofer no pudo dominar el timón.

“Cogió para la derecha, después la izquierda y no se pudo incorporar más. Yo atiné a agarrar a dos niñitos que estaban cerca de mí. Los abracé para que no se dieran golpes. Los golpes me los di yo, porque la gente me cayó arriba”, precisó.

Uno de los heridos graves fue intervenido quirúrgicamente al presentar un trauma de abdomen, según precisó el doctor Orestes Moya Álvarez, director del hospital Abel Santamaría Cuadrado.

Los heridos por este accidente recibieron los primeros auxilios en el policlínico del municipio de Consolación del Sur y luego fueron derivados a otros centros hospitalarios.

Yoel Alberto Pozo Acosta, jefe de Tránsito en esa provincia, aseguró que el tramo de la Autopista donde ocurrió este accidente es una recta con buen estado vial.

En los primeros meses de este año se ha observado un significativo aumento de accidentes de tránsito en la provincia más occidental de la isla, varios de estos con altos impactos por el saldo de lesionados, víctimas fatales y pérdidas materiales.

Solo en el primer trimestre del año se reportaron 93 siniestros en territorio pinareño (27 más que en similar período de 2021), con un saldo de 14 víctimas fatales y 62 lesionados.

El primer teniente Yoel Pozo Acosta, jefe de la Unidad de Tránsito provincial, explicó al periódico Guerrillero en días recientes que las principales causas de los incidentes están asociadas a infracciones como adelantamientos indebidos, incumplimiento de la ley respecto a la atención al control del vehículo y la ingestión de bebidas alcohólicas.

Otra de las causases la circulación de peatones por las calles con teléfonos celulares y audífonos, la presencia de animales sueltos en las vías -principalmente en la autopista que une a Pinar del Río con Artemisa y en la carretera Panamericana- además de los sucesos en los que se involucran vehículos de tracción animal.

Los municipios de Pinar del Río y San Juan y Martínez registran la mayor cantidad de accidentes de tránsito. En tanto, la propia capital provincial y Consolación del Sur reportan el mayor número de fallecidos.

En marzo, un carro particular que circulaba con exceso de pasajeros en el municipio de Los Palacios perdió un neumático y el chofer no pudo controlar el vehículo. Como resultado del incidente, se reportaron dos fallecidos y siete heridos.

Con anterioridad, otro accidente en San Juan y Martínez dejó un fallecido y nueve heridos, entre ellos tres menores de edad. En ese caso un auto perdió el control y acabó impactando contra un vehículo de Tabacuba.

Durante 2021 los accidentes de tránsito y las víctimas fatales a causa de estos se incrementaron en más del 70% de las provincias cubanas. En total, se registraron 8,369 sucesos con un saldo de 589 fallecidos.