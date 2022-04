Erdwin Fernández lamenta burlas en TVC contra Yordenis Ugás: "Defender de esa manera una ideología no es serio"

El actor Erdwin Fernández Collado criticó las burlas de la televisión cubana al boxeador Yordenis Ugás, tras ser derrotado en su reciente pelea contra el norteamericano Errol Spence.

Erdwin, quien se encuentra en Miami desde enero, cuestionó la actitud de Michel Torres Corona, presentador del programa Con Filo, quien compartió memes en los que trató de disminuir los innegables méritos del púgil.

"La burla, la burla de los mediocres y los perdedores. (...) Los comentarios serios y con razones son otra cosa. Incluso defender de esa manera una ideología y un Partido no es serio y hecha por el piso los valores humanos que tanto pregonan", dijo en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Erdwin Fernández Collado / Facebook

El histrión afirmó que está en contra de toda burla, venga de quien venga, y precisó que es incorrecto reírse de alguien que está lesionado, en referencia a las graves heridas que sufrió Ugás en su ojo derecho durante el combate.

"La crítica seria y el no estar de acuerdo es una cosa; la burla, el bullying es bajo, y carente de inteligencia. Y más en una TV Nacional que se supone que eduque. Le están enseñando a los jóvenes y no tan jóvenes que burlarse está bien, que es correcto, y más aún con un ser humano con lesiones, estés de acuerdo con él o no", señaló.

Erdwin también comentó, aunque sin mencionar su nombre, el aspecto desaliñado que muestra Torres Corona en su programa.

"El salir 'al aire' en un programa nacional, desarreglado, impresentable, sin afeitarse, amigo mío, me enseñaron que es una falta de respeto hacia el público. Fue lo que me enseñaron. Elegancia, limpieza y pulcritud. Porque al público se le debe dar una imagen respetuosa, limpia, de educar la imagen del público, estemos de acuerdo en la forma de pensar o no", advirtió.

Recientemente, el actor, hijo de los prestigiosos actores Nilda Collado y Erdwin Fernández, aseguró que en Estados Unidos está dispuesto a trabajar en cualquier cosa, aunque no sea en el sector artístico.

Erdwin salió al paso a algunos malintencionados que, a modo de burla, le han dicho que en Miami tendrá que trabajar cargando cajas o en la construcción.

"¿A qué viene tanto prejuicio con trabajar ? Mi familia me enseñó que el trabajo, cualquiera que sea, es maravilloso, e hicieron a mis padres y a mí quienes somos. No le tengo miedo a la vida. Cualquier trabajo que tenga que hacer aparte de actuar bienvenido sea. Es lo que me enseñaron", recalcó.