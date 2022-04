Actor Erdwin Fernández en Estados Unidos: "Cualquier trabajo que tenga que hacer bienvenido sea"

El actor cubano Erdwin Fernández Collado, quien llegó en enero a Estados Unidos, aseguró que no le tiene miedo al trabajo y que está dispuesto a hacer cualquier otra cosa para vivir, aunque sea lejos de un escenario.

Erdwin, hijo de los prestigiosos actores Nilda Collado y Erdwin Fernández, relató en su muro de Facebook que muchos amigos y seguidores se preguntan que hará ahora lejos de Cuba, donde desarrolló gran parte de su carrera como actor.

"Me preguntan: '¿Cuándo te vemos en los teatros? Me dicen: 'Lucha. ¡Vas a lograrlo!", comentó.

El artista quiso compartir aspectos de su vida y su historia familiar, para responderle a algunos malintencionados que, a modo de burla, le han dicho que en Miami tendrá que trabajar cargando cajas o en la construcción.

Recordó que su abuela paterna, llamada María Luisa (Magüe), era costurera y trabajaba muy duro cosiendo.

"Vino para La Habana con mi padre pequeñito, y con su trabajo lo hizo el artista que es. Alquiló un apartamento, donde nacimos, y le pagó la carrera a mi padre. Lo vistió, nos vistió, y lo hizo el artista que ahora todos recuerdan, amen del talento que Dios le dio", recalcó.

En cuanto a sus abuelos maternos, Delia Diaz (Manena) y José Manuel, tampoco lo tuvieron fácil. Ella en una fábrica de dulces, y él con su negocio de cajas de cartón, "hicieron de mi madre esa mujer educada, amable y talentosa que fue", subrayó.

"¿A qué viene tanto prejuicio con trabajar ? Mi familia me enseñó que el trabajo, cualquiera que sea, es maravilloso, e hicieron a mis padres y a mí quienes somos. No le tengo miedo a la vida. Cualquier trabajo que tenga que hacer aparte de actuar bienvenido sea. Es lo que me enseñaron", recalcó.

Erdwin les dijo a aquellos que creen que lo ofenden diciéndole que a lo mejor no puede seguir actuando, que siempre seguirá siendo el mismo artista, y que como tal no desprecia ningún otro trabajo.

"Muchos de ustedes cargan cajas, trabajan en la construcción, o son jubilados y para mi , para nosotros son de igual de importantes. Por lo tanto, sin miedo: ¡A trabajar!", concluyó.

El histrión felicitó por su cumpleaños a su esposa Adriana, quien se fue de Cuba junto a él.

En marzo, agradeció la acogida que ha tenido en Miami, donde ha podido ver a "gentes maravillosas trabajando muchísimo".

"Una noche en el Teatro Trail con Dianelis Brito y Mijail Mulkay, que tuvieron la delicadeza de subirme al escenario y decir cosas bellísimas sobre mí. GRACIAS", expresó.

Erdwin se mostró feliz por haberse podido reencontrar con viejos amigos de la actuación.

"Carlos Otero, el primero en preocuparse por mí. Tony Cortés, Bernardito Menéndez, Armando Tomey, La Casa de Maca, Lucila Granados, Marpez Sandra, Chano Isidrón y muchísimos más", enumeró.

En sus últimos años en Cuba, Fernández se había mostrado abiertamente crítico con el gobierno.

Por ello fue llamado a contar por el Ministerio de Cultura, donde le advirtieron que leían todas sus publicaciones en las redes sociales y estaban averiguando si le pagaban.

"El problema es que todo lo que tú digas está considerado ser un mercenario del imperio, incluso criticar una medida económica", dijo en el show del presentador Alexander Otaola, en sus primeras declaraciones tras llegar a Miami.