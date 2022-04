Yordenis Ugás: “No perdono a los que dudan de mi profesionalidad”

El pugilista cubano Yordenis Ugás agradeció este viernes las muestras de cariño durante su recuperación y dijo sentirse ofendido por quienes cuestionan su profesionalidad y compromiso.

“Escucho dos, tres cositas que dicen por ahí y me duele porque son cubanos, y tú como fan puedes decir que faltó un golpe más, uno menos, pero nunca juzgar, ni cuestionar mi profesionalidad y compromiso, eso no lo perdono”, escribió Ugas en su perfil de Facebook.

El deportista sale al paso así a los rumores que insinúan que la pelea del pasado 16 de abril, donde cayó derrotado frente al norteamericano Errol Spence por el título mundial en la categoría de las 147 libras, estuvo arreglada.

Ugás, quien dijo que en los próximos días verá la retransmisión del combate para así tener una idea más clara de los fallos en su estrategia, hizo una primera valoración de lo que sucedió en el ring.

“Pienso que estaba en una pelea competitiva, ganando 2 de los 6 primeros asaltos hasta que en el 7 llegó el golpe, que es parte del boxeo y Spence se hizo cargo. Luché tres rondas más con mi ojo así, soy un campeón, soy un guerrero y no importa el dolor, no importa lo duro que me diera Spence nunca, nunca iba a rendirme. No tengo la maldita idea cómo fue el round 9, pero lo único que recuerdo es que llegué a mi esquina y decía por dentro 'voy a darle la vuelta a esto'. Es un peleador de clase mundial y vino más duro en el 10”, detalló el boxeador santiaguero.

Ugás explicó que su recuperación marcha bien y afirmó que el estado de su ojo ha mejorado considerablemente.

“Mi familia, mi equipo, mis amigos y la mayoría de los cubanos están orgullosos de mí y de lo que represento. No puedo esperar con el favor de Dios para regresar a esa arena y representar con orgullo mi comunidad y seguir elevando mi mensaje. Patria y Vida”, concluyó.

En el combate estrella de una cartelera que tuvo lugar en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, Ugás fue derrotado en el décimo round por nocaut técnico por Errol Spence, a quien los especialistas daban como favorito, luego de que el médico detuviera el combate al comprobar que el púgil cubano tenía el ojo derecho prácticamente cerrado.

“Quiero darle las felicitaciones a Spence, un gran campeón, compartir el ring con él fue un honor. Vino como siempre afilado, y en los últimos rounds me llegó con el golpe al ojo y todo fue más difícil todavía. Ganó el mejor hombre arriba del ring. Hemos llegado hasta aquí por tomar nuestras victorias y derrotas con humildad. Estoy triste, pero en paz”, comentó tras la derrota.

En los últimos días, los medios oficialistas cubanos se han cebado con la derrota de una de las figuras públicas más activas en la denuncia de las violaciones de derechos humanos del régimen de La Habana, y quien, por demás, subió al ring del AT&T Stadium con un mensaje en su indumentaria que pedía la libertad de los presos políticos en Cuba.

“Han escuchado que Yordenis Ugás, un boxeador que habló mucho sobre la dictadura, los presos políticos, la falta de libertad en Cuba, pero cuando le tocó salir al ring...”, comentó con ironía Michel Torres Corona, presentador del programa televisivo Con Filo, que se dedica habitualmente a difamar de los opositores cubanos.

El presentador compartió además en televisión nacional varias publicaciones en las redes sociales que se burlaban de la derrota del santiaguero.

Milagros Hernández Hechavarría, la madre del boxeador, quien reside en Cuba, respondió a las críticas a su hijo vertidas desde el oficialismo.

Hernández Hechavarría se mostró sorprendida de que, con tantas cosas que hay que criticar sobre la realidad cotidiana de la isla, le dediquen un espacio a su hijo, y relató la historia de injusticias y dificultades que tuvo que atravesar Ugás mientras fue boxeador del sistema deportivo cubano.

Milagros recordó que, aunque su hijo era muy querido por la afición y su intención nunca fue abandonar el país, al final decidió irse de Cuba por todas las arbitrariedades que sufrió durante su carrera por parte de las autoridades deportivas cubanas.

“A la TV cubana: Estoy aquí porque quiero. Yo bien orgullosa de mi hijo. Canto una gloria de acción de gracias. A Dios, los santos y todo lo que existe. Nos acompaña por todo lo logrado. Bendecido país donde mi niño ha triunfado. Luz dé guía para todos los cubanos que van de camino. Que Dios los acompañe”, concluyó.