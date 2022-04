Mujeres cubanas protestan ante consulado en Alicante

Un grupo de una decena de cubanas se manifestó este viernes en Alicante, España, frente a la sede de la Asociación de Amistad de Cuba ‘Miguel Hernández’ para protestar contra la crisis generalizada que golpea la economía de la isla y precariza la vida de millones de familias cubanas.

“¡Patria y Vida! No queremos más migajas, queremos Libertad, queremos trabajar, y con el sudor de nuestra frente cada uno logrará y tendrá lo que pueda, pero no impuesto. No queremos que nos corten más las piernas y después nos digan que nos han dado muletas. Queremos ser libres y poder decidir”, dijo una de las manifestantes ante la Asociación donde se encontraban diplomáticos cubanos en labores de “consulado itinerante”.

Se le llama así a la atención que prestan funcionarios cubanos de los consulados de Madrid y Barcelona que se desplazan a otras ciudades donde no existe representación consular para atender las necesidades de trámites que puedan tener ciudadanos y migrantes cubanos, así como turistas españoles.

Separadas de un grupo de simpatizantes de la dictadura por un cordón compuesto por al menos media docena de agentes de la policía española, las activistas cubanas de la sociedad civil en el exilio cantaron “Patria y Vida”, agitando banderas cubanas y carteles pidiendo libertad para los presos políticos, entre otros mensajes.

“Usted luchó contra Franco y nosotros contra los Castro. Son todos dictadores. No hay dictaduras de derechas o izquierdas”, gritó una de las activistas dirigiéndose a uno de los simpatizantes del régimen cubano que permanecieron a las puertas de la Asociación con carteles de apoyo a la llamada “revolución” y pidiendo el fin del “bloqueo”.

Asegurando que el “bloqueo” no existe, que Cuba puede comprar alimentos y medicamentos libremente en Estados Unidos, una de las mujeres cubanas subrayó la escasez de comida que padece el pueblo cubano, cuya inmensa mayoría cobra sus salarios en pesos cubanos y ven cómo el régimen vende productos de primera necesidad, incluido alimentos básicos, en las conocidas como “tiendas MLC”.

Administradas por el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), bajo la dirección del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, las tiendas de recuperación de divisas forman parte del conglomerado empresarial bajo control de la dictadura militar de partido único, cuyas élites se han adueñado de la práctica totalidad de la economía dolarizada del país.

“Yo trabajé ayer de camarera hasta las 2 de la mañana. Y hoy desperté a mi hijo temprano en la mañana para venir aquí a manifestarme y luchar por la libertad de mi país”, afirmó una de las manifestantes que este viernes protestaron contra el régimen aprovechando el paso por Alicante del “consulado itinerante” del régimen cubano, escoltado por simpatizantes españoles.

“Mira cómo se ríen”, señaló una de las activistas señalando a varios de ellos que se mofaban de la protesta de las mujeres, quienes gritaban que los cubanos de a pie “no pueden comer carne, no se puede pescar en una isla”, entre otras denuncias de la situación actual del país.

Videos de la protesta fueron compartidos a través de la página de Facebook del presidente del Movimiento Acciones por la Democracia (MAD), Lázaro Mireles, un activista con notable actividad organizativa de manifestaciones contra el régimen cubano en España.

A comienzos de año, un grupo de activistas cubanos pro democracia se manifestaron frente al stand de Cuba en la Feria Internacional de Turismo, que se celebraba en Madrid, al grito de “derechos humanos para nuestros hermanos”,

Portando un lienzo negro sobre el que se veía una bandera cubana, con el cartel Patria y Vida y Viva Cuba Libre, Mireles, junto a otros activistas, se plantó frente al stand del Ministerio de Turismo (MINTUR) de la isla.

"Ole esas valientes cubanas. Bravo por ellas"; "¡Arriba Cuba, tú puedes. PATRIA Y VIDA"; "Esas son las madres y mujeres cubanas que le gritan en la cara a esos cómplices del maldito comunismo se acabó", comentaron algunos internautas a la publicación del activista.

"Estas son nuestras MADRES CUBANAS, 'cantándoles las cuarenta' a este grupúsculo de sinvergüenzas CON LA VERDAD EN LA MANO… y espetándoles en su propia cara y para el bochorno de estos 'defensores' de la Dictadura Cubana, nuestro Himno de PATRIA y VIDA…", celebró otro usuario en los comentarios.