Trump dice que no volverá a Twitter si se restablece su cuenta

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no volverá a Twitter aunque su cuenta, suspendida por la plataforma en enero de 2021, sea restablecida.

Las especulaciones de que el republicano pudiera volver a la red social, donde era altamente activo y controversial, comenzaron tras el anuncio de que el empresario multimillonario Elon Musk comprará Twitter por 44,000 millones de dólares, una transacción que dejará el control de la plataforma en sus manos.

No obstante, Trump descartó la posibilidad de retomar su actividad en Twitter en cualquier circunstancia, y en cambio anunció que se unirá pronto de manera formal a su propia red social Truth Social.

"No me voy a ir a Twitter, me voy a quedar en Truth", dijo Trump a Fox News. "Espero que Elon compre Twitter porque le hará mejoras y es un buen hombre, pero me voy a quedar en Truth".

A principios de enero de 2021, poco después del asalto al Capitolio de Estados Unidos, la compañía Twitter Inc. anunció la suspensión con carácter permanente de la cuenta de Donald Trump por considerar que su contenido era "incitación a la violencia".

Twitter eliminó todos los tweets del expresidente, y la foto de perfil y portada de su cuenta, que tenía más de 88 millones de seguidores.

La red social de mensaje corto fue la última en vetar a Trump tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Antes, lo habían bloqueado de sus plataformas Facebook, Instagram y YouTube.

Un año más tarde, Trump anunció Truth Social, su propia red social creada por la empresa Trump Media & Technology Group (TMTG), que se une a una creciente cartera de empresas tecnológicas que buscan posicionarse como defensoras de la libertad de expresión y atraer a usuarios que se quejan de que sus opiniones son censuradas en plataformas más consolidadas.